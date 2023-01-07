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每坪達276.9萬！高雄加油站開價3.2億求售 房仲曝出手關鍵點

中央社／ 高雄7日電
高雄苓雅中山二路、青年二路口的台灣中油大眾加油站開價3億2000萬元求售，換算每坪地價達276.9萬，創高雄加油站開價單價最高紀錄。圖／取自Google 地圖
高雄苓雅中山二路、青年二路口的台灣中油大眾加油站開價3億2000萬元求售，換算每坪地價達276.9萬，創高雄加油站開價單價最高紀錄。圖／取自Google 地圖

高雄苓雅中山二路、青年二路口的台灣中油大眾加油站開價3億2000萬元求售，換算每坪地價達276.9萬，創高雄加油站開價單價最高紀錄。但房仲認為，地坪過小短期難售出。

位於高雄苓雅區中山二路、青年二路口的台灣中油大眾加油站，步行僅需10分鐘即可抵達750公尺外的漢神百貨。近期被發現開價新台幣3億2000萬元求售，換算每坪單價約276.9萬，創下高雄加油站開價最高紀錄。

高雄某房仲業者接受中央社記者電訪指出，「這個開價是建商整合周邊成功後才可能出手的價格」，此案具有三角窗、商五用地高容積率可開發等優勢，但同時也有地坪不夠大、中油租約未到期等問題。若建商要入手的話，可能需待整合旁邊的停車場跟華廈，才會出手買下。目前只能說是待價而沽。

業者認為，此案因屬於商五用地，容積率相當高。建商買下後改為建地可蓋高樓，但受限地坪僅約115坪，作為基地來說太小，因此只能期待未來整合周邊成功，才有較大機會以這個價格售出。

業者也提到，在加油站對面也有地坪約115坪的透天住宅開價3億987萬出售，換算單價約260萬，同樣屬於商五用地，但都有基地過小的問題，短期內需待建商整合完成才有較高機會出售。

據房仲業者網站資訊指出，此物件名為「中山大道商五黃金收租三角窗」，地坪115.56坪。加油站位於高雄苓雅區中山二路與青年二路口，目前正由中油加油站收租中，且因地目屬於商五用地，又在南高雄主要幹道上，具強大廣告效益，價值相當高。

加油站 中油

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