寒害達現金救助門檻 高雄受損達2成蓮霧農明起開放申請

受近期2波寒流影響，高雄蓮霧產區出現落果與寒害等情況，經立委就邀集農委會及市府會勘，認受災情況已經超過2成；農委會在今天公告，高雄明天起到1月17日，受理農民申報蓮霧現金救助。

市府農業局指出，高雄蓮霧種植面積約410公頃，六龜區就占351公頃，受到月前兩波低溫影響，各產區陸續出現落葉、落果及花朵寒害等現象，受災逾2成。

市府農業局在1月3日邀集改良場、農糧署確認蓮霧災損情形已達現金救助門檻，後由農委會核定高雄全市蓮霧每公頃10萬元的現金救助及低利貸款。

農業局提醒，受損達2成以上的農友，1月8日起至1月17日前，可持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，向所在地區公所申辦現金救助，假日仍常受理申請。