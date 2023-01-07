快訊

宋先生駁「給小甜甜養」 首揭財務分配「不多但夠用」網傻眼

影／台中惡火1家5死今招魂 長孫擲7筊才允筊 家屬悲泣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄寒害受損蓮霧達救助門檻 1月8日起受理申請

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市蓮霧受損面積經鑑定達救助門檻，市府1月8日起受理申請。記者王昭月／翻攝
高雄市蓮霧受損面積經鑑定達救助門檻，市府1月8日起受理申請。記者王昭月／翻攝

高雄地區蓮霧種植面積約410公頃，六龜區占351公頃，受去年12月連兩波低溫影響，各產區蓮霧陸續出現落葉、落果及花朵寒害等現象，受災逾2成。今年初經改良場、農糧署勘查後，確認蓮霧災損情形已達現金救助門檻。農委會核定高雄全市蓮霧每公頃可獲10萬元的現金救助及低利貸款，高市預計自1月8日起至17日受理申請。

高雄市農業局長張清榮說，蓮霧受損失達2成以上之農友，可自1月8日起至1月17日前持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，向土地所在區公所申辦現金救助，假日照常受理申請。農業局會全力協助與加速勘災與現金救助發放，農友復耕若需低利貸款，也可洽當地農會辦理。

蓮霧 農會 災損

延伸閱讀

高雄元宵燈會首移蓮池潭 網友戲稱「左營交通直接爆炸」

監督市政為基層發聲 高雄里長意見領袖籌組「非綠聯盟」

屏東蓮霧寒害致落果 農委會現金救助每公頃10萬元

寒害重創屏東縣蓮霧 今公告農業天災現金救助

相關新聞

台塑捐舊廠 高雄首座工業遺址公園誕生

台塑集團將市值非凡的高雄舊廠區捐作公園，歷經4年打造成高雄首座工業遺址文化公園，園內有12處歷史建築及1處紀念建築，堪稱...

寒害達現金救助門檻 高雄受損達2成蓮霧農明起開放申請

受近期2波寒流影響，高雄蓮霧產區出現落果與寒害等情況，經立委就邀集農委會及市府會勘，認受災情況已經超過2成；農委會在今天...

高雄寒害受損蓮霧達救助門檻 1月8日起受理申請

高雄地區蓮霧種植面積約410公頃，六龜區占351公頃，受去年12月連兩波低溫影響，各產區蓮霧陸續出現落葉、落果及花朵寒害...

屏東熱帶農業博覽會1月14日登場 周邊交通管制新措施出爐

每年吸引百萬觀光人潮2023屏東熱帶農業博覽會，將於14日下周六開幕，展期46天，配合生肖兔年主題，今年最吸睛的巨型彩繪...

高雄元宵燈會首移蓮池潭 網友戲稱「左營交通直接爆炸」

高雄元宵燈會今年首度將移到左營蓮池潭，高雄市政府觀光局發布消息後，連日引起網路熱議，網友認為左營交通本來就「很悲劇了」、...

楠梓援中抽水站工程完工 改善援中港舊社區積淹水困境

高雄援中港舊部落因地勢低窪面臨淹水問題，立委劉世芳協助市府爭取中央補助經費4800萬元，在新台17線旁設置援中抽水站，提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。