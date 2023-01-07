高雄寒害受損蓮霧達救助門檻 1月8日起受理申請

高雄地區蓮霧種植面積約410公頃，六龜區占351公頃，受去年12月連兩波低溫影響，各產區蓮霧陸續出現落葉、落果及花朵寒害等現象，受災逾2成。今年初經改良場、農糧署勘查後，確認蓮霧災損情形已達現金救助門檻。農委會核定高雄全市蓮霧每公頃可獲10萬元的現金救助及低利貸款，高市預計自1月8日起至17日受理申請。

高雄市農業局長張清榮說，蓮霧受損失達2成以上之農友，可自1月8日起至1月17日前持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，向土地所在區公所申辦現金救助，假日照常受理申請。農業局會全力協助與加速勘災與現金救助發放，農友復耕若需低利貸款，也可洽當地農會辦理。