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屏東熱帶農業博覽會1月14日登場 周邊交通管制新措施出爐

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
2023屏東熱帶農業博覽會將於14日開幕，將吸引大批粉絲前往朝聖，警方祭出交管措施疏導人潮與車流。圖／警方提供
2023屏東熱帶農業博覽會將於14日開幕，將吸引大批粉絲前往朝聖，警方祭出交管措施疏導人潮與車流。圖／警方提供

每年吸引百萬觀光人潮2023屏東熱帶農業博覽會，將於14日下周六開幕，展期46天，配合生肖兔年主題，今年最吸睛的巨型彩繪稻田以「卡納赫拉的小動物」為主題，超萌的「兔兔」及「P助」將在彩稻田中亮相，搭配迎春花海、瓜果長廊、地景藝術等多元特色主題區，預期吸引大批粉絲前往朝聖，警方也祭出交管措施疏導人潮與車流。

屏東警分局今天公布熱博園區周邊交通管制措施，國道3號平面道與德和路口例假日上午8點至下午6點禁止左轉台27線（德和路），引導車輛至神農西路及德華路路口迴轉，自駕民眾除園區停車場外，神農西路兩側及農業科技園區備有停車場地，供來訪遊客停放，另為避免沿線違規停車致車流阻塞，台27線、海豐外環道及園區周邊劃設禁止臨時停車標線。

除緊鄰熱博園區的屏東交流道外，臨近有麟洛交流道及長治交流道供遊客使用，以分散於屏東交流道前來車輛，避免車流回堵，警方建議民眾將車輛停放於農業科技園區內停車場，春春節間供免費接駁公車載運入園；屏東市區民眾建議利用屏東轉運站至熱博園區往返的屏東客運接駁車，省時又方便，自駕前往請行駛中正路接海豐外環道（盛豐路）直走黃金路，再右轉德華路進入園區。

屏東警分局說，熱帶農業博覽會為屏東市區春節期間的一大亮點，年年吸引大量人潮前來觀光，交通流量較平日倍增，除各項交通管制措施之外，也將視車流即時連線警察廣播電台，提供最新路況。

2023屏東熱帶農業博覽會將於14日開幕，將吸引大批粉絲前往朝聖，警方祭出交管措施疏導人潮與車流。圖／警方提供
2023屏東熱帶農業博覽會將於14日開幕，將吸引大批粉絲前往朝聖，警方祭出交管措施疏導人潮與車流。圖／警方提供
2023屏東熱帶農業博覽會將於14日開幕，配合生肖兔年，今年最吸睛的巨型彩繪稻田以「卡納赫拉的小動物」為主題，超萌的「兔兔」及「P助」將在彩稻田中亮相。圖／屏東縣政府提供
2023屏東熱帶農業博覽會將於14日開幕，配合生肖兔年，今年最吸睛的巨型彩繪稻田以「卡納赫拉的小動物」為主題，超萌的「兔兔」及「P助」將在彩稻田中亮相。圖／屏東縣政府提供

屏東 停車場 春節

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