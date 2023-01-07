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高雄元宵燈會首移蓮池潭 網友戲稱「左營交通直接爆炸」

聯合報／ 記者林保光／即時報導
高雄市政府今年首度將元宵燈會移師左營蓮池潭，引起網友熱議，笑嘆「交通會爆炸」。 圖／高雄市觀光局提供
高雄市政府今年首度將元宵燈會移師左營蓮池潭，引起網友熱議，笑嘆「交通會爆炸」。 圖／高雄市觀光局提供

高雄元宵燈會今年首度將移到左營蓮池潭，高雄市政府觀光局發布消息後，連日引起網路熱議，網友認為左營交通本來就「很悲劇了」、國道10號「應該死定了」，還有人更直接在ptt網站留言，「感覺交通真的會爆炸」。

高雄市警交通大隊長張偉中今天表示，針對蓮池潭燈會的交通疏導規畫，市府已準備開會討論因應，警方也已有腹案，將建議利用高鐵左營站、台鐵新左營站前方的停車場、左營高中公共停車場、左營國中舊校區、小龜山旁的公共停車場容納車輛，較遠的停車場設接駁車來因應燈會車潮，並建議賞燈民眾多利用大眾交通工具到燈會，細節仍待討論。

高雄市政府決定今年不在愛河沿岸辦元宵燈會，首度將燈會移師左營蓮池潭，訂1月26日到2月5日登舉行燈會活動，要讓國內外遊客認識蓮池潭這個國際知名的高雄景點。

消息傳開後，在各社群網站引起熱議，有人因以往都在愛河兩岸舉辦燈會，留言「離開鹽埕區就對了」、「每到過年、燈會，鹽埕區都塞爆，對居民來說，回家的路真的很艱難」，有人直稱「左營這邊交通本來就很悲劇了，國10應該死定了」、「感覺會塞炸」，更有人留言，「交通真的會爆炸」、「看萬年季就知道了」。

燈會 停車場 高雄市

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