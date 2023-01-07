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楠梓援中抽水站工程完工 改善援中港舊社區積淹水困境
高雄援中港舊部落因地勢低窪面臨淹水問題，立委劉世芳協助市府爭取中央補助經費4800萬元，在新台17線旁設置援中抽水站，提升區域防洪能力，工程總經費4800萬元，在去年12月20日完工啟用，可望解決地方淹水之苦。
高雄市水利局說明，近年受極端氣候影響，短延時強降雨的頻率大幅增加，援中港地區因地勢較低，豪雨期間適逢後勁溪水位上漲時，舊部落內的水無法排出，易發生淹水災情。為提升防洪能力，在後勁溪旁設置援中路抽水站，工程內容包含2台1.5CMS抽水機及箱涵銜接工程。
水利局表示，工程完工後，未來後勁溪水位上漲時，可將東側溝出口處閘門關閉，防止後勁溪外水倒灌，社區內的雨水可藉由新台17線所興建的東側溝將雨水導至抽水站內，再藉由抽水站抽排至後勁溪以提升援中港舊社區防洪能力，可改善淹水困境。
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