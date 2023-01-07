楠梓援中抽水站工程完工 改善援中港舊社區積淹水困境

高雄援中港舊部落因地勢低窪面臨淹水問題，立委劉世芳協助市府爭取中央補助經費4800萬元，在新台17線旁設置援中抽水站，提升區域防洪能力，工程總經費4800萬元，在去年12月20日完工啟用，可望解決地方淹水之苦。

高雄市水利局說明，近年受極端氣候影響，短延時強降雨的頻率大幅增加，援中港地區因地勢較低，豪雨期間適逢後勁溪水位上漲時，舊部落內的水無法排出，易發生淹水災情。為提升防洪能力，在後勁溪旁設置援中路抽水站，工程內容包含2台1.5CMS抽水機及箱涵銜接工程。