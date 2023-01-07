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台東鳳梨釋迦產季 縣府、立委接力助農民行銷展售

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
立委劉櫂豪（中）協助太麻里地區農會，連續3天在台北市內湖公民會館行銷展售。圖／劉櫂豪辦公室提供
立委劉櫂豪（中）協助太麻里地區農會，連續3天在台北市內湖公民會館行銷展售。圖／劉櫂豪辦公室提供

台東鳳梨釋迦正值產季，在大陸持續禁入情況下，地方機關、農會及民代積極協助農民銷售，縣府昨天與家樂福合作推好釋成雙活動，立委劉櫂豪協助太麻里地區農會，連續3天在台北市內湖公民會館行銷展售。

縣長饒慶鈴說，縣府連2年與家樂福合作促銷台東鳳梨釋迦，在全國量販超市提供產地直供的果品，今年更推出「好釋常雙」活動，透過訂購鳳梨釋迦捐10元，不僅支持台東孩子的書屋作為教育培力費用，也讓大家接力挺農民。

家樂福文教基金會執行長蘇小真表示，訂購鳳梨釋迦捐10元至12月27日止共捐17萬5000元。未來，家樂福在門店也會成立台東農產品的專區，販售當季有產銷履歷的農產品，讓所有的國人都可以透過家樂福吃到台東最好的農產品。

另台東南迴太麻里鄉是全國釋迦重要的生產鄉鎮市之一，劉櫂豪協助太麻里地區農會爭取農委會補助105萬元辦理112年度台東縣太麻里地區鳳梨釋迦暨大目釋迦推廣行銷展售活動，昨起至8日共三天在台北市內湖公民會館舉行，盼能提升台東釋迦銷售，幫助農民收益。

劉櫂豪說明，活動有釋迦優品果評鑑、食農教育體驗、創意米食DIY等活動，歡迎各地的好友儘速前往採買，品嚐台東的優質好農產。

台東縣政府與家樂福合作推好「釋成雙活動，透過訂購鳳梨釋迦捐10元，不僅支持台東孩子的書屋作為教育培力費用，也讓大家接力挺農民。記者尤聰光／攝影
台東縣政府與家樂福合作推好「釋成雙活動，透過訂購鳳梨釋迦捐10元，不僅支持台東孩子的書屋作為教育培力費用，也讓大家接力挺農民。記者尤聰光／攝影

鳳梨釋迦 台東 家樂福

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