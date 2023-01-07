境外汙染預計今午襲高雄 環局加強應變

境外汙染伴隨冷氣團襲台，預估今天下午偏北風進入高雄後風速降低，造成擴散條件不佳，空氣品質將由黃色普通轉為橘色提醒等級，環保局已提前應變，要求興達電廠2部燃煤機組停機，2部降載至50%以下因應。也通報大廠減少汙染排放，今天將加強固定、移動及逸散源稽查。

高市環保局每日進行空氣品質模擬分析，5日模擬到將有高濃度境外汙染物，隨冷氣團影響台灣，隨即展開盤點減排措施因應。環保局指出，時序進入小寒，境外汙染物易隨冷氣團襲台，汙染物隨北風累積於下風縣市，造成空氣品質不佳，呼籲民眾外出時可以留意「高雄市空品報你知」Line社群媒體平台的空氣預報。

環保局自5日起連三天因應，已要求興達電廠2部燃煤機組停機，另2部降載至50%以下；長春石油、台灣苯乙烯、龍慶鋼鐵等工廠停爐；大林電廠1部燃煤機組停機等，今天也將加強稽查大社、大寮、林園區石化業許可及防制設備操作情形。

並通知大型營建工地、堆置場提高灑水頻率，減少揚塵逸散，並加強仁武、橋頭及小港街道洗掃；針對機車流量較大的三民、苓雅區，執行路邊攔檢、攔查，並重點稽查觀光區汽車怠速情形，另出動空拍機，查緝露天燃燒情形。