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大寮、鳳山12里等無掩埋場回饋金 新任里長不滿比例遭減

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導
大寮區公所去年底公告新的垃圾掩埋場回饋金配比，除了大寮7里，再依法納入鳳山5里，卻受到大寮山頂里強烈反彈。掩埋場示意圖，非文中地區。圖／本報資料照
大寮區公所去年底公告新的垃圾掩埋場回饋金配比，除了大寮7里，再依法納入鳳山5里，卻受到大寮山頂里強烈反彈。掩埋場示意圖，非文中地區。圖／本報資料照

大寮區公所去年底召開會議，公告新的垃圾掩埋場回饋金比例，依法納入同在掩埋場周界範圍2公里內的鳳山5里，卻遭大寮山頂里新任里長簡子銘大力反彈，表示自己剛上任就被「突襲」，發動連署拒絕新的12%配比，訴求恢復原本的47%。大寮區長黃伯雄表示配比保有彈性，可以再談；鳳山區長石慶豐說，依法規內容辦理。

「高雄市廢棄物處理場廠回饋辦法」2016年即規範，掩埋場周界2公里範圍內各區，依面積比例配給回饋金；鳳山區遲至2020年才向環保局爭取，轄內5里也該依法取得合乎比例的回饋金，但當時即受時任山頂里長的楊秀花，也是現任里長簡子銘的媽媽反對。

大寮區公所去年12月26日召開會議，宣布垃圾掩埋場回饋金配發，除了大寮7里，也納入鳳山5里，回饋金數額依地區面積比分配，大寮區76.7％，鳳山區23.3％。

山頂里長簡子銘對新的回饋金分配方式大呼不公，他說山頂里8400餘人承受最大衝擊，以往回饋金可拿47％，但納入鳳山5里後換算下來，山頂里只剩12％；他氣憤表示，大寮區公所只考量面積大小，不論距離、人口等因素，山頂里地狹人多成為過錯，根本剝削里民。

大寮區長黃伯雄說，法規規範必須納入鳳山，回饋金原則以面積百分比分配，但實際可由各里協調，規則沒有訂死；鳳山區長石慶豐表示，法規明訂鳳山5里也在掩埋場影響範圍，各里依規定爭取回饋金，環保局已來函告知分配比例。

黃伯雄也指出，山頂里相較掩埋場周界2公里內其他里，所處地勢較高，以掩埋場污染順水流至低窪處的特性，地勢較低的各里，可能遭受更多影響；也有知情人士指出，除了山頂里，多數里對新的回饋金分配方式，都表贊同。

目前大寮區各里針對掩埋場回饋金分配比例，尚未有共識，為避免日後爭議，環保局暫將2021、2022每年約300萬元回饋金，留置保管不發放，待各里協調出一致認同的方案，才會依比例配發回饋金。

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