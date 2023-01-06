睽違兩年！高雄區農改場迎賓日8日開放 一年就等這一天

高雄區農業改良場受疫情影響睽違兩年後，今年復辦迎賓日，本月8日上午9點登場，邀請大家到戶外踏青並來一趟知識之旅，每年景觀花卉區成為熱門打卡景點，種植羽狀雞冠花，紅黃色相間，一旁還有鳳仙花海，現場還有多項農業體驗DIY，適合親子同樂。

高雄區農改場是研究單位，平常不對外開放，為讓農友與社會大眾認識農業研發與技術推廣成果，每年只有在「迎賓日」開放民眾進場，一年就此一天開放邀請民眾參與，當天展現各種研發成果、技轉廠商產品展示、優質農特產與地方料理展售、熱帶花卉花藝設計展。