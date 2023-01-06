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睽違兩年！高雄區農改場迎賓日8日開放 一年就等這一天

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
高雄區農業改良場受疫情影響睽違兩年後，今年復辦迎賓日，在本月8日登場，每年景觀花卉區成為熱門打卡景點，種植羽狀雞冠花，紅黃色相間，一旁還有鳳仙花海。記者劉星君／攝影
高雄區農業改良場受疫情影響睽違兩年後，今年復辦迎賓日，在本月8日登場，每年景觀花卉區成為熱門打卡景點，種植羽狀雞冠花，紅黃色相間，一旁還有鳳仙花海。記者劉星君／攝影

高雄區農業改良場受疫情影響睽違兩年後，今年復辦迎賓日，本月8日上午9點登場，邀請大家到戶外踏青並來一趟知識之旅，每年景觀花卉區成為熱門打卡景點，種植羽狀雞冠花，紅黃色相間，一旁還有鳳仙花海，現場還有多項農業體驗DIY，適合親子同樂。

高雄區農改場是研究單位，平常不對外開放，為讓農友與社會大眾認識農業研發與技術推廣成果，每年只有在「迎賓日」開放民眾進場，一年就此一天開放邀請民眾參與，當天展現各種研發成果、技轉廠商產品展示、優質農特產與地方料理展售、熱帶花卉花藝設計展。

迎賓日每年都讓民眾超期待，受疫情影響停辦兩年，今年復辦就在本月8日上午9點，往年都有逾5千人次入園參觀。今年迎賓日活動多元，有多項農業體驗DIY、還有親子饗宴草地音樂趴，現場邀請績優產銷班、神農獎得主、在地農特產品與地方料理、青年農民等共50攤展售。

高雄區農業改良場受疫情影響睽違兩年後，今年復辦迎賓日，在本月8日登場，每年景觀花卉區成為熱門打卡景點，種植羽狀雞冠花，紅黃色相間，一旁還有鳳仙花海。記者劉星君／攝影
高雄區農業改良場受疫情影響睽違兩年後，今年復辦迎賓日，在本月8日登場，每年景觀花卉區成為熱門打卡景點，種植羽狀雞冠花，紅黃色相間，一旁還有鳳仙花海。記者劉星君／攝影

疫情 親子 DIY

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