3藏獒衝出咬傷郵差 高市動保處最高罰飼主15萬元

高雄陳姓郵差今天中午前往杉林區公明巷送信時，遭屋主飼養的3隻藏獒咬傷。市府動保處經調查確認案發地為公共區域，且無適當防護措施，將依動保法裁罰飼主3萬至15萬罰鍰。

高雄市政府農業局動保處晚間發布新聞稿指出，市府獲報後已與在地旗山警分局及郵差聯絡釐清事實，經證實獒犬是於大門外公共區域或公眾得出入區域，且在無適當防護措施下咬傷郵差，因此將依動物保護法裁罰。

動保處長葉坤松表示，農委會公告比特犬（美國比特鬥牛犬、美國史大佛夏牛頭犬）、日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬及獒犬等6種危險性寵物，依動物保護法第20條第2項規定，危險性犬隻及無正當理由曾有攻擊人或動物行為紀錄犬隻，出入公共場所時應由成年人伴同，並採取適當防護措施。

葉坤松說，適當防護措施是指以長度不超過1.5公尺的繩子或鍊子牽引，且應配戴不影響散熱透氣口罩；或以具備防曬及通風功能金屬製堅固箱籠裝載。違者可處新台幣3萬元以上，15萬元以下罰鍰。

陳姓郵差今天下午近2時騎車前往杉林區清水路公明巷送信時，突遭屋主飼養的3隻藏獒衝出咬傷，警方到場前，陳男已由救護車送往旗山醫院治療。

警方初步了解，陳男身體四肢均遭咬傷，所幸目前暫無生命危險，警方已掌握屋主為66歲田姓男子，將先由郵局主管跟飼主聯繫，洽談賠償部分。