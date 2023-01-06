小三通春節專案7日啟航 陳福海盼為常態化奠定基礎

小三通春節探親專案明天上午10時自金門水頭碼頭啟航，預定來回有142名旅客搭乘。金門縣長陳福海期待專案順利執行，為日後常態化小三通奠定基礎。

金門縣政府表示，首班航班由金門的「金瑞龍」客輪執行，儀式上午9時20分在水頭碼頭3號碼頭舉行，由戰鼓舞獅揭開序幕祝賀；隨後陸委會主委邱太三、陳福海、立委陳玉珍，以及金門縣議會議長洪允典等人致詞。

依照縣府規劃的流程，上船前，陳福海將發放旅客福袋，內有暖心餐盒和紀念品；金瑞龍號離開碼頭時將鳴砲，預定上午10時30分抵達廈門五通碼頭。中午12時金瑞龍號返回金門，12時30分抵達水頭碼頭，入港時也會有鳴砲儀式，並有戰鼓舞龍歡迎，入境旅客也可獲贈福袋。

陳福海等人此行到廈門不入境，但會協助旅客順利往返金廈，與金廈小三通工作人員一起檢視並滾動檢討作業流程，讓專案作業更臻完善。陳福海期待專案順利執行，為日後常態化小三通奠定基礎。據了解，這次金廈小三通專案，將由福建省台辦主任林文生等人與金門縣府人員對接。

由於中國8日才取消入境隔離措施，根據縣府觀光處旅客登記統計，明天只有30人前往廈門，112人返回金門，來回都以金門籍民眾占多數。

旅客前往廈門必須攜帶金馬證或護照，準備48小時以內的核酸陰性證明，船費金門籍新台幣600元、非金門籍750元；搭船4天前必須以電話或現場向浯江輪渡公司櫃檯登記。內政部移民署會在2天前通知是否可搭船，旅客於搭船前1小時購票即可。

兩岸小三通自2001年1月2日開通，2003年5月17日因SARS（嚴重急性呼吸道症候群）一度暫停3個月，直至7月18日重啟。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）2019年底襲捲全球後，兩岸小三通於2020年2月10日中斷。

行政院於2022年12月22日院會中通過大陸委員會所提「金馬地區民眾春節交通專案」，實施日期為2023年1月7日到2月6日。金門每天至多1班，馬祖每週至多2班。