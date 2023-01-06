金門學校營養午餐蔬果有農藥超標 縣府：有不定期抽檢

近日在金門網路社群流傳縣動植物防疫所做的例行性蔬菜抽驗，發現有2家廠商提供給學校營養午餐的蔬菜不合格，引起家長關注，對此，金門縣教育處表示，他們會不定期會同建設處及衛生局到校進行午餐聯合稽查，也有嚴謹的管理辦法，請家長們放心。

網路上流傳的資料，共有2家供菜商提供3間學校的蔬菜有農藥殘留問題，對此不少家長紛紛上網留言詢問「檢驗不合格的蔬菜，讓學校孩子吃下肚子沒？」，希望學校可以公布蔬菜供應商的檢驗狀況，讓大家放心。

縣府教育處說明，為保障學童食用安全，金門縣配合政策推動學校午餐採用國產可溯源(三章一Q)食材，111年1至11月校園食材標章使用率為90.13％(單月最高達98.43％)。同時每日均於「教育部校園食材登錄平台」登載學校午餐食材資訊，包括供應內容、食材原料、標章資訊及供應商等，資訊是公開透明。

教育處也強調，除進行午餐聯合稽查，也針對熟食及食材農藥殘留情形進行抽驗，凡不合格者，立即轉知各校停止使用該來源食材，並依據「金門縣政府各級學校營養早、午餐食材驗收不合格處理原則」規定，若檢驗出農藥殘留超標或經公告含有有害物質，一經查獲立即停用。同一廠商一年累計達3次即終止合約。廠商還需依合約賠償學校所有損失 。

金湖鎮民代表李志鴻表示，金門地區參與營養午餐的供應商業者，幾乎不是第一線生產者，都是菜販盤商。加上過於相信台灣生產者給予的安全標章，而忽略產品本身早已出現問題，而違反三章一Q的規定，成為另一種受害者。