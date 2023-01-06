漲價市場婆媽超有感 普發6000元夠不夠？路人一句神回
行政院主計總處今公布12月消費者物價指數（CPI）連17個月超過2%通膨警戒線；物價回漲，讓市民生活開支增加，高雄已部分攤商，貼出漲價公告；民眾對漲價相當有感，市場攤販也說，食材漲價，民眾也就跟著買得少。談及普發現金6000元，則有人笑說「發現金是一時的，但漲價卻是持續的」，是個不無小補的政策。
主計總處今天公布12月消費者物價指數（CPI）年增率為2.71%，較11月的2.35%再回漲，且連17個月超過2%通膨警戒線，另2022年全年CPI年增率為2.95%，創14年新高。
面對物價齊漲，記者實地走訪高雄橋頭老街黃昏市場，已有部分店家，寫上漲價公告；其中一家小吃攤調漲金額達5到10元不等，業者坦言，若不調漲，成本壓力大，真的吃不消。
前往用餐的顧客說，到小吃攤用餐就是希望能省錢，且以往一餐能在能在百元內解決，現在逼近百元甚至破百，每天的餐費就會額外增加至少20到30元左右，長久積累下來，花費也很可觀。
賣菜的陳姓攤販說，漲價最有感的就是每天到市場採買的婆媽們，只要價格太高，買的量就會減少，購買意願低，就連帶也會影響到攤販生意，因此漲價不只有消費者苦。
至於政府拍板，農曆年後將每人普發現金6000元；黃姓市民認為，應該在過年前就發放，尤其過年前消費需求量大，對全民而言，會是一筆不錯的救急金。
但問及消費者物價指數創新高，普發6000元是否足夠，一名到市場採買的婦人卻苦笑著說，「發現金是一時的，但漲價卻是持續的」，不過還是認為有種比沒有好，是個不無小補的政策。
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