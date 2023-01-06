高雄「永久屋修繕計畫」今年收144件 每戶最高10萬　

2009年莫拉克風災，重創高雄甲仙、六龜、那瑪夏、桃源等地區，災後原居該地的原住民，迫於安全考量，遷往高市府規畫的「永久屋」居住，經年累月，屋況折損，高雄市政府原住民事務委員會遂向中央、地方申請經費，執行「莫拉克災後永久屋修繕住宅計畫」，2021年起，已協助220戶完成修繕，今年預計受理114件，每戶最高補助10萬元。

原住民因為莫拉克風災入住永久屋，今年邁入第13年。2021年啟動「莫拉克災後永久屋修繕住宅計畫」，在高雄永久屋基地桃源樂樂段、寶山基地及杉林大愛園區等3處，受理住戶的房屋修繕申請，並與高雄市土木技師公會合作，進行專業審查。

「莫拉克災後永久屋修繕住宅計畫」2021年核定100戶，2022年核定120戶；只要設籍高雄市，年滿20歲，且實際居住永久屋，即可申請修繕外牆防水、衛生設備及排水管線等項目，每戶最高補助10萬元，目前累計總支出經費達2200萬，分別由中央出資85％、地方負擔15％。

每年修繕計畫受理申請前，高市原民會都會到桃源區樂樂段、六龜區寶山段及杉林區大愛永久屋基地舉行說明會；開放受理後，原民會會派專人駐點杉林大愛貓頭鷹館，協助住戶相關申請事宜，再由住戶自行向區公所遞交申請書。

高市原民會與高市土木技師公會，分別進行申請案資格審查及專業複審；因經費有限，後續以抽籤決定補助順序，再發核定函給申請戶，著手修繕作業。經勘驗確認房屋有依申請內容完成修繕，即可撥款。

另外，高市原民會主委阿布斯表示，補助流程講究公平、公正、公開，抽籤決定補助順序時，有律師在場全程參與，並同步網路直播；備取名額將保留至隔年優先補助。