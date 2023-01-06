快訊

經典賽／「史上最強」日本武士先行名單 大谷翔平領銜12人出爐

蘇貞昌「這個男人太狠了」宣揚5政績 王世堅：和袁世凱異曲同工

中信銀行員驚傳淪詐騙共犯 金管會已接獲通報、最重罰5千萬

高雄「永久屋修繕計畫」今年收144件 每戶最高10萬　

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導
高雄市政府原住民事務委員會人員訪視永久屋住戶，確認房屋修繕情形。圖／高雄市政府原住民事務委員會提供
高雄市政府原住民事務委員會人員訪視永久屋住戶，確認房屋修繕情形。圖／高雄市政府原住民事務委員會提供

2009年莫拉克風災，重創高雄甲仙、六龜、那瑪夏、桃源等地區，災後原居該地的原住民，迫於安全考量，遷往高市府規畫的「永久屋」居住，經年累月，屋況折損，高雄市政府原住民事務委員會遂向中央、地方申請經費，執行「莫拉克災後永久屋修繕住宅計畫」，2021年起，已協助220戶完成修繕，今年預計受理114件，每戶最高補助10萬元。

原住民因為莫拉克風災入住永久屋，今年邁入第13年。2021年啟動「莫拉克災後永久屋修繕住宅計畫」，在高雄永久屋基地桃源樂樂段、寶山基地及杉林大愛園區等3處，受理住戶的房屋修繕申請，並與高雄市土木技師公會合作，進行專業審查。

「莫拉克災後永久屋修繕住宅計畫」2021年核定100戶，2022年核定120戶；只要設籍高雄市，年滿20歲，且實際居住永久屋，即可申請修繕外牆防水、衛生設備及排水管線等項目，每戶最高補助10萬元，目前累計總支出經費達2200萬，分別由中央出資85％、地方負擔15％。

每年修繕計畫受理申請前，高市原民會都會到桃源區樂樂段、六龜區寶山段及杉林區大愛永久屋基地舉行說明會；開放受理後，原民會會派專人駐點杉林大愛貓頭鷹館，協助住戶相關申請事宜，再由住戶自行向區公所遞交申請書。

高市原民會與高市土木技師公會，分別進行申請案資格審查及專業複審；因經費有限，後續以抽籤決定補助順序，再發核定函給申請戶，著手修繕作業。經勘驗確認房屋有依申請內容完成修繕，即可撥款。

另外，高市原民會主委阿布斯表示，補助流程講究公平、公正、公開，抽籤決定補助順序時，有律師在場全程參與，並同步網路直播；備取名額將保留至隔年優先補助。

今年「莫拉克災後永久屋修繕住宅計畫」預計受理114件，住戶若需申請修繕，可至高雄市原民會官方網站及臉書粉絲專頁查詢。

高雄市政府原住民事務委員會人員訪視永久屋住戶，確認房屋修繕情形。圖／高雄市政府原住民事務委員會提供
高雄市政府原住民事務委員會人員訪視永久屋住戶，確認房屋修繕情形。圖／高雄市政府原住民事務委員會提供
只要設籍高雄市，年滿20歲，且實際居住永久屋，即可申請修繕外牆防水、衛生設備及排水管線等項目，每戶最高補助10萬元。圖／高雄市政府原住民事務委員會提供
只要設籍高雄市，年滿20歲，且實際居住永久屋，即可申請修繕外牆防水、衛生設備及排水管線等項目，每戶最高補助10萬元。圖／高雄市政府原住民事務委員會提供
只要設籍高雄市，年滿20歲，且實際居住永久屋，即可申請修繕外牆防水、衛生設備及排水管線等項目，每戶最高補助10萬元。圖／高雄市政府原住民事務委員會提供
只要設籍高雄市，年滿20歲，且實際居住永久屋，即可申請修繕外牆防水、衛生設備及排水管線等項目，每戶最高補助10萬元。圖／高雄市政府原住民事務委員會提供
高雄市政府原住民事務委員會主委洪羽珊（右）訪視永久屋住戶，確認房屋修繕情形。圖／高雄市政府原住民事務委員會提供
高雄市政府原住民事務委員會主委洪羽珊（右）訪視永久屋住戶，確認房屋修繕情形。圖／高雄市政府原住民事務委員會提供

災後 高雄市 原住民

延伸閱讀

集小愛成大愛 歲末送暖

姪子來電拜早年 親情溫暖讓高雄婦險匯37萬資助

高雄郵差送信遭3隻獒犬群起攻擊 傳意外已非首次

高市春聯「福兔迎祥」 兔年小紅包造型搶先曝光

相關新聞

墾丁違法營業沙灘車亂竄 國土保育聯繫會議成焦點

墾丁國家公園興起的違法沙灘車活動，因無法投保衍生遊客安全和破壞國土保育問題， 但每人最高罰3000元，業者仍攬客營業，最...

高市春聯「福兔迎祥」 兔年小紅包造型搶先曝光

農曆春節將至，高市府今公布兔年春聯、賀卡和開運小紅包等高雄限定版新春小物。市長陳其邁偕書法名家莊永固老師、新銳設計師林士...

高雄市貨櫃車專用道遭質疑 交通局：評估微調路型

高市府與交通部合作推動小港區「貨櫃車專用道」計畫，拓寬中鋼路、沿海二路及沿海三路等港區道路，因應高雄洲際貨櫃中心營運後增...

這鄉鎮普發現金1千2！他們卻「錢到手就遷走」 鄉長2原因幫謀福利

年關將至，政府無不祭出相關振興措施來補貼人民，而也有熱心的鄉長為幫鄉民謀福利，決定發放振興禮金，每人1200元，不過，振興禮金一發完，就有將近300人從該鄉遷出戶籍，被外界戲稱「錢到手，就遷走」。

高雄市鐵路地下化後最後一座陸橋 九如橋改建明年動工

高雄市區鐵路地下化在2018年110月通車，除了九如橋，沿線陸橋幾已拆除。高市副市長林欽榮今天宣布，九如陸橋已在今年獲得...

屏縣原民會館古地圖特展 都市曾有石板屋

屏縣原住民文化會館即日起古地圖特展，介紹屏東市百年前有3座保存完整的石板屋。策展人納凱兒．卡里多愛指出，讓大眾認識都會原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。