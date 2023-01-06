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墾丁違法營業沙灘車亂竄 國土保育聯繫會議成焦點

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
墾管處查辦違法沙灘車營業活動，業者元旦連假轉移到國家公園區外的三軍聯訓基地恆春訓場營業，該處非「要塞堡壘地帶法」重要軍事管制區，讓軍方頭痛。圖／民眾提供
墾管處查辦違法沙灘車營業活動，業者元旦連假轉移到國家公園區外的三軍聯訓基地恆春訓場營業，該處非「要塞堡壘地帶法」重要軍事管制區，讓軍方頭痛。圖／民眾提供

墾丁國家公園興起的違法沙灘車活動，因無法投保衍生遊客安全和破壞國土保育問題， 但每人最高罰3000元，業者仍攬客營業，最近還轉移到區外的三軍聯訓基地訓場營業。

屏東地檢署昨天召開國土保育聯繫會議，檢方指示若有破壞山坡地水土保持和占用國有林地事證，可依違反水土保持法究辦，軍方則在非軍事管制區域立禁止沙灘車進入告示牌，違者法辦有據。

墾丁地區標榜冒險刺激快感的違法沙灘車，依出車時間每人收費600至1000元不等，旺季假日每天有數萬元收入，國家公園法最高每人罰3000元，在利之所趨下，「你抓我躲」的戲碼還是年年上演。

墾管處除在出入處設路障，去年針對龍磐特別景觀區被沙灘車輾壓切割，植被遭破壞，依違反國家公園法「情節重大，致引起嚴重損害者」函送檢方偵辦並起訴；有業者為規避區內的取締，元旦連假轉移到區外的三軍聯訓基地訓場草地營業。

屏東地檢署昨天在墾管處召開國土保育聯繫會議，針對違法沙灘車行為，墾管處表示仍維持一貫立場，因沙灘車無法投保，遊客安全無保障，無開放合法的規畫；目前墾丁龍磐已無營業，石牛溪和赤牛嶺仍以設路障、「一車一罰」方式持續取締，至於區外的恆春鎮業者，墾管處也無法管。

恆春警分局說，沙灘車若在道路行駛，可依道路交通管理處罰條例開罰。軍方說明，該處平時開放供居民進入，非「要塞堡壘地帶法」重要軍事管制區，只能規勸。

檢方指示，沙灘車業者帶客在國有林地飆山，若有破壞山坡地水土保持和占用國有林地相關事證，可依違反水土保持法究辦業者；元旦期間業者轉移到三軍聯訓基地恆春訓場營業，是在國家公園範圍外，建議軍方在出入口立牌告知「禁止沙灘車進人」，違者可依違反國家安全法相關規定究辦。另也建議縣府，參考宜蘭縣政府以自治條例規範沙灘車活動地點，導入合法，滿足遊憩需求，建立環境永續和安全的觀光旅遊方式。

沙灘 墾管處 國家公園

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