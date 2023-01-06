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澎湖規劃四季遊精彩一籮筐 元宵乞龜打頭陣

中央社／ 澎湖縣6日電

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處今年規劃「四季澎湖灣、精彩一籮筐」旅遊主軸，將由「冬之訪古季」的元宵乞龜打頭陣，揭開今年觀光序幕，探索四季不同風貌。

觀光局澎管處副處長洪志光在年終記者會表示，民國112年四季遊程包括有「春之賞鷗季」、「夏之石滬季」、「秋之奇岩季」，「冬之訪古季」等多元遊程，今天正式啟動「冬之訪古季」啟動，期盼能吸引遊客回流，帶動整年的觀光熱潮。

洪志光表示，「冬之訪古季」活動，將自2月25日至3月26日為期1個月，包括有「北環線尋幽秘境」及「湖西＋南環線－農漁村體驗」，帶領遊客走訪百年古厝聚落、探索軍事史蹟、文化遺跡及特色廟宇、農漁村手作體驗等景點，享受澎湖冬季的美及獨特魅力。

澎管處表示，今年除了推出四季旅遊外，還有海廢地景藝術節、黃金海嘉年華、澎湖跳島101K自行車活動、菊島跨海馬拉松和澎湖追風音樂季等活動；甫成立的「觀光圈」也打造「潮澎遊」來行銷在地產品，推動觀光永續，共榮共好。

澎湖「冬之訪古季」活動，率先登場的是1月15日的乞龜文化、廟宇古蹟導覽、軍事古蹟與民俗諺語介紹、澎湖歷史及4大戰役說明導覽訓練，一起來感受元宵熱鬧氣氛及冬季旅遊魅力。

澎湖 元宵 觀光局

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