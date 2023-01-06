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屏東蓮霧寒害致落果 農委會現金救助每公頃10萬元

中央社／ 屏東縣6日電

屏東縣蓮霧在去年底正值採收期卻遇寒害導致落果，損害面積逾百公頃、損失超過新台幣2000萬，農委會今天公告為農業天然災害現金救助地區，每公頃救助10萬元，明起至16日可申請。

農委會今天公告「屏東縣蓮霧民國111年12月中旬寒流農業天然災害現金救助地區」，損害率達20%以上者，7日至16日受理現金救助申請，額度標準為每公頃10萬元，受理期間遇例假日公所也照常受理。

去年底接連幾波寒流低溫，正值產季的蓮霧首當其衝，受創最為嚴重，包含枋寮、南州、佳冬、萬巒、枋山等鄉鎮都傳出災情，蓮霧落果面積達107.84公頃，損失超過2000萬元。屏東縣長周春米也在上任後，立即實地勘災。

屏東縣府發布新聞稿指出，除已公告的農作物品項外，若有其他農作物災損發生，可通報所在地鄉公所，受災作物復耕或刈除前需由公所人員到場拍照存證。

蓮霧 農委會

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