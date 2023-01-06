高市春聯「福兔迎祥」 兔年小紅包造型搶先曝光

農曆春節將至，高市府今公布兔年春聯、賀卡和開運小紅包等高雄限定版新春小物。市長陳其邁偕書法名家莊永固老師、新銳設計師林士揚和高市觀光大使「高雄熊」一起開箱。外界關注市府振興政策，陳其邁說，過年期間買氣較旺，多數商圈期待年後能有一波刺激消費的措施，屆時可能發放商圈券或其他方案。

今年市府兔年春聯是「福兔迎祥」和斗方春聯「鴻運佳兔」，萬眾期待的兔年開運小紅包造型是金色圓圓的兔子，搭配桃紅色邊框。春聯從11日起在市府四維行政中心、鳳山行政中心及各區公所上班時間發送；Q版斗方春聯透過可愛插圖，將會放置於觀光局所屬各風景區、文化局所轄場館及高雄捷運各站點、高雄火車站旅客服務中心、左營高鐵站旅客服務中心、小港機場旅客服務中心、月世界遊客中心、壽山動物園、崗山之眼、貝殼館及蝴蝶園等提供民眾自由索取，索完為止。

陳其邁今天在活動上也心血來潮，跟市府發言人周璟瑜要頭上的兔耳朵髮飾，帶著兔耳朵與「高雄熊」一起合照，也預告明天會到三鳳中街發放兔年小紅包（ https://www.facebook.com/edbkh/ ），過年走春期間也會到各廟宇發放小紅包與民眾同樂。

參與此次書寫、設計的書法名家莊永固、新銳設計師林士揚今天也出席說明創作理念。莊永固表示，今年是水兔，運勢不是非常平順、吉祥，這種狀況就需人助，因此在春聯寫下福兔，希望民眾在兔年能一切平安、順利。莊永固今年71歲，曾任國立台灣藝術大學書畫藝術學系、國立屏東大學視覺藝術學系助理教授，並獲台灣省美展永久免審查、全省公教美展第一名四次、高雄市文藝獎章。