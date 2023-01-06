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高雄市貨櫃車專用道遭質疑 交通局：評估微調路型
高市府與交通部合作推動小港區「貨櫃車專用道」計畫，拓寬中鋼路、沿海二路及沿海三路等港區道路，因應高雄洲際貨櫃中心營運後增加的重車車流。目前規畫遭市民團體路型不安全，交通局今指出，將參考市民團體建議，評估微調路型，持續與港務公司合作，依港區發展與道路交通特性，檢討相關交通管理措施。
交通局指出，第七貨櫃中心今年起分期營運後，至115年，沿海路車流量將成長為現在的3.6倍，如未進行改善維持現有車道容量，將導致道路嚴重壅塞。為符區域交通發展需求，透過拓寬沿海路、增設貨櫃車專用道的計畫實有其急迫性與必要性。
昨天護樹團體、交安團體開記者會要求市府停工、重新設計路型，避免大面積移樹，也讓未來路型更順暢。交通局指出，如採市民團體建議方案，將現有沿海路快車道改為貨櫃車專用，汽機車全部調整至既有慢車道通行會造成慢車道嚴重回堵，增加大小車混流交織風險。
依據現況交通量分析，沿海路尖峰小時單向汽車已達1500輛、機車達3000輛；加上尖峰時刻仍有大量工業區及林園-小港往來市民通勤需求。
交通局指出貨櫃車專用道計畫也會同步改善沿線路口安全，調整路型配置，在路口設置左右轉偏心專用車道，解決現有沿海路轉向車輛阻擋直行車，導致車流回堵及切換車道衝突狀況。另外考量沿海路沿線尚有廠房大貨車及員工進出需求，特保留共用車道供其進出使用，依車種比例分析，沿海路客、貨車比例為3：1，採拓寬道路的路型規劃符合車種配置比例及市民通行需求。
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