台塑無私捐輸 高雄首座工業遺址園區誕生

台塑集團將市值非凡的高雄舊廠區捐作公園，歷經4年打造成高雄首座工業遺址文化公園，園內有12處歷史建築及1處紀念建築，堪稱是台塑集團「起家」所在，也見證高雄從工業轉型科技產業的歷史軌跡。高雄市長陳其邁及台塑集團董事長林健男今早連袂「開箱」，盼將企業早年刻苦打拚的精神，藉由此處公園傳承下一代。

逾一甲子歲月的台塑高雄廠區於2014年關廠，現地完整保留王永慶及王永在兩位創辦人的故居、辦公室及燃煤鍋爐煙囪、生產PVC原料的重合槽等生產遺址，見證台灣石化產業演變，深具時代意義。

台塑高雄舊廠佔地2.5公頃，位於高雄最夯的亞洲新灣區，土地換算市值，十分可觀，但台塑集團2018年4月13日將園區部分土地捐贈給市府，後續養護也全負責，集團董事長林健男表示，台塑對這片土地充滿感恩與懷念，這裡有著台灣工業發展的縮影，見證台灣的經濟是刻苦中打拚出來的，「這座公園是要留給年輕人當見證，期待這麼好的台灣文化，可以共同保留。

高市長陳其邁感謝台塑集團對高雄城市經濟發展與文化的付出，台塑在1950年代獲美援貸款，設立台灣首座PVC工廠，這裡是「起家厝」，之後集團不管在石化、醫療各領域都具引航地位。這處公園融合工業遺址，還有高雄人共同的記憶，是台灣第一個以工業遺址為主的公園，未來可望成為市民休閒遊憩的好處所。

負責修復園區的建築師張瑪龍，這座園區結構保持完整，環繞的大樹見證了工業廠區的歷史，咾咕石圍牆也見證了高雄當年艱難時就地取材的特色。

高市文化局表示，台塑這座園由政府與民間共組基金會營運，台塑集團捐贈5筆土地給市府，並捐助8億元充作修復活化及管理維護基金，現階段園區已完成戶外空間，開放與市民共享；下一階段會加速進行歷史建築室內裝修、文史展示與招商進駐。