高雄市鐵路地下化後最後一座陸橋 九如橋改建明年動工

高雄市區鐵路地下化在2018年110月通車，除了九如橋，沿線陸橋幾已拆除。高市副市長林欽榮今天宣布，九如陸橋已在今年獲得中央補助，改建經費4.6億元到位，預計會在明年動工，後續將搭配橋梁降低有新的城市風貌。消息一出不少網友欣喜，最多人關心的是人行道規畫。

林欽榮指出，市長陳其邁上任後，責成市府團隊爭取中央預算補助改建九如橋，立委李昆澤也大力協助，分別向國發會以及交通部、內政部營建署等機關爭取經費。今年1月4日終獲內政部同意補助改建總經費4.6億元，其中中央款3.6億元、地方自籌1億元。拆除經費也由交通部補助9000萬元。

高雄市九如橋興建於民國65年，連結三民區中都、內惟地區，已有46年歷史。當時為同時橫跨愛河及鐵路，橋梁長度（含引道）達624公尺，橋寬20公尺。市府指出，經最近橋梁檢測報告顯示，橋梁劣化情況急速加劇中，且考量橋齡已達設計年限，再加上近年高雄市區鐵路地下化後，九如橋引道也阻礙周邊鼓山區愛河沿線地帶及中都地區發展。

工務局新建工程處將啟動九如橋改建設計作業，預計113年動工拆除後，將在九如陸橋原地重建跨愛河的新橋。橋長約70公尺、寬約30公尺，原橋梁引道則依都市計畫恢復成平面道路。翠華路以西路寬50公尺，同盟三路以東路寬30公尺，預計115年3月改建完成後除縮短跨度，橋梁高度降低。