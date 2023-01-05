後疫情時代來臨 屏東在地商家步入雲端抓緊商機

台灣疫情趨緩，國內外旅遊人潮興起，屏東在地商家抓緊商機，彼此分享網絡商業經營模式，透過網絡平台導流顧客群、統整預約服務、線上銷售等，並積極學習LINE熱點、LINE官方帳號與LINE旅遊等數位新工具，期盼透過聯合行銷，爭取電商商機，活絡在地店家。

「屏東O2O」共好計畫是由經濟部中小企業處，委託中華民國資訊軟體協會執行，並由臺灣獨角獸創意有限公司輔導，本次共有141家在地品牌以LINE生態系、熱點參與經營，交流活動共有30個在地店家參與，彼此分享網絡平台經營祕技。

來自法國的台灣女婿在疫情爆發前夕回到台灣創業，VOILA VOILA 花啦花啦宋翁豚店內擁有正統純手工的法國點心，藉由LINE熱點推廣自家產品，提供消費者預訂服務，精確預估生產數量，除提升知名度，也能避免食材浪費。

位於屏東市中正國小旁的日安手作早午坊老闆林容資說，為因應疫情，店家提供更加多樣化的餐點來鞏固客群，在網絡平台的幫助下，吸引許多首次消費者，也舉辦不定期的會員專屬優惠活動，提高顧客黏著度。

胡仔妹蛋糕咖啡之家老闆胡志豪說，店鋪位處萬丹僻巷深弄行銷困難、家中有慢飛天使要費心照料，既有壓力加上疫情衝擊，使他被逼到山窮水盡，能藉由電商系統整理訂單，彌補疫情期間的損失、避免訂單抄錯的困擾，感謝經濟部中小企業處輔導的教學。