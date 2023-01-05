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「請嫁給我！」 屏東海生館大洋池迎接今年首對新人
擁有絕美水下世界的屏東海生館，是不少人在求婚時選擇的絕佳場所，館方經常收到民眾聯繫，希望可以在館內大型展示缸前留下美好回憶，一對來自屏東的新人成為今年館方首場幸福任務，「嫁給他！」，兩人在眾人跟魚群的見證下，完成幸福諾言。
每對步入人生下一階段的新人，總是精心準備求婚過程，只為了留下最美好的回憶，來自屏東的陳姓民眾為了喜愛魟魚的女友，特別提前聯繫場館，選在大洋池前進行求婚活動，更號召親友前來助陣幫忙，他特別找來國中同學重回海生館，擔任解說員與求婚主持人，現場在眾人的祝福聲中，兩人站在飼育員舉著「請嫁給我」的海報前，留下專屬的甜蜜藍色回憶。
海生館經營團海景公司企劃部經理毛智瑋說，求婚的陳先生特別用海洋生物共生的關係，作為求婚的內容，過程相當溫馨感人，而活動結束後，大廳服務台馬上就有其他遊客詢問館內求婚活動，另外，海生館內不僅有適合求婚的場地，館內的體驗活動也充滿浪漫成分，像是夜宿海生館夢幻行程，就寢於浪漫的海底隧道之下，屏除現實生活的紛擾，細細感受專屬兩人的恬靜。
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