「請嫁給我！」 屏東海生館大洋池迎接今年首對新人

擁有絕美水下世界的屏東海生館，是不少人在求婚時選擇的絕佳場所，館方經常收到民眾聯繫，希望可以在館內大型展示缸前留下美好回憶，一對來自屏東的新人成為今年館方首場幸福任務，「嫁給他！」，兩人在眾人跟魚群的見證下，完成幸福諾言。

每對步入人生下一階段的新人，總是精心準備求婚過程，只為了留下最美好的回憶，來自屏東的陳姓民眾為了喜愛魟魚的女友，特別提前聯繫場館，選在大洋池前進行求婚活動，更號召親友前來助陣幫忙，他特別找來國中同學重回海生館，擔任解說員與求婚主持人，現場在眾人的祝福聲中，兩人站在飼育員舉著「請嫁給我」的海報前，留下專屬的甜蜜藍色回憶。