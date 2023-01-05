高鐵延伸屏東不經高雄車站 交通部：時任部長未留路廊

行政院長蘇貞昌核定「高鐵延伸到屏東」修改路線，但地方認為路線應該經過高雄火車站，才能對高雄發展帶來助益。交通部路政司今說明，時任交通部長毛治國2010年裁示，高鐵延伸線採台鐵共軌方案不予考慮，因此未留任何路廊提供高鐵進入高雄車站，現行方案為避開市區，自左營站經仁武、鳥松、大樹至屏東最佳。

交通部路政司說明，2007年為減少拆遷，評估高、台鐵共軌方案進入高雄車站技術可行性，並報院同意修正高雄計畫擴大台鐵隧道斷面，以預留台鐵、高鐵共軌所需界面。2010年10月高鐵局向時任交通部長毛治國提報高鐵延伸至屏東及與台鐵共軌可行性，部長當時裁示，高鐵延伸線採共軌方案不予考慮，因此未留任何路廊提供高鐵進入高雄車站。

交通部表示，高雄鐵路地下化已於2018年10月14日通車，台、高鐵共軌已不可能，若再挖高鐵隧道或高架，初估高雄車站附近需拆遷約65棟房子，鳳山車站至高屏溪則需拆遷約200棟房子，整體評估須拆遷約265棟房子，幾乎是不可能任務，且施工期間對市中心區10年交通衝擊甚鉅。

交通部指出，高鐵延伸屏東經多年評估，已綜合考量工程難度、施工期程與對人民生活衝擊，並避開石化工業區，決定以避開市區，自左營站經仁武、鳥松、大樹至屏東最佳，現已進入綜合規劃與環評階段。