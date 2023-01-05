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影／高雄蜜棗10年努力今插旗南韓 「雪麗」微帶果酸受歡迎

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導
蜜棗的品質鑑賞條件包含甜度、口感、重量、外觀，且皮薄肉厚最受歡迎。圖／高雄市政府農業局提供
蜜棗的品質鑑賞條件包含甜度、口感、重量、外觀，且皮薄肉厚最受歡迎。圖／高雄市政府農業局提供

高雄大社今早舉行蜜棗評鑑，年度棗王出爐；同時間，近年與農業試驗所合作的「雪麗」蜜棗也正式進軍南韓，細緻口感、甜中帶酸，受南韓人喜愛，也通過南韓嚴格的水果檢疫標準，今天起，被譽為「台灣青蘋果」的蜜棗，南韓也吃得到。

高雄是全台蜜棗最大產區，包括燕巢、大社、阿蓮、田寮、岡山等地都有盛產，因為鄰近有名的惡地「月世界」，土壤富含鉀、鎂等礦物質和微量元素，反映水果甘甜濃烈的風味；其中大社更每年舉辦蜜棗評鑑，精選優秀棗農，推薦給消費者。

蜜棗的品質鑑賞條件包含甜度、口感、重量、外觀，且需皮薄肉厚，並依條件區分為總統級、精品、特級，因為產期集中農曆年前後，加上蜜棗被視為「吉利水果」，外觀圓潤討喜，成為年節首選伴手禮。

蜜棗因為翠綠、圓潤外型，被譽為「台灣青蘋果」，高市府近年積極拓展外銷市場，成功開拓日本、加拿大、星馬、法國、港澳、中國等地，歷經10年努力，今天再插旗南韓，成功通過南韓嚴格的水果檢疫標準，攻占歐巴、歐膩的胃。

高市農業局表示，為了讓民眾吃到高品質的首選蜜棗，集結轄內農會一同推出「幸福棗上門禮盒」，即日起除洽農民、產銷班、產地農會選購，也可至「高雄首選電商平台」訂購，5台斤裝頂級每盒988元、特級788元，接近過年價格可能會提高，民眾可提早購買。

高雄農業局集結轄內農會共同推出「幸福棗上門禮盒」，即日起除洽農民、產銷班、產地農會選購，也可至「高雄首選電商平台」訂購。圖／高雄市政府農業局提供
高雄農業局集結轄內農會共同推出「幸福棗上門禮盒」，即日起除洽農民、產銷班、產地農會選購，也可至「高雄首選電商平台」訂購。圖／高雄市政府農業局提供
高雄是全台蜜棗最大產區，包括燕巢、大社、阿蓮、田寮、岡山等地都有盛產。圖／高雄市政府農業局提供
高雄是全台蜜棗最大產區，包括燕巢、大社、阿蓮、田寮、岡山等地都有盛產。圖／高雄市政府農業局提供
蜜棗因為翠綠、圓潤外型，被譽為「台灣青蘋果」。圖／高雄市政府農業局提供
蜜棗因為翠綠、圓潤外型，被譽為「台灣青蘋果」。圖／高雄市政府農業局提供

南韓 農會 電商

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