聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／高雄蜜棗10年努力今插旗南韓 「雪麗」微帶果酸受歡迎
高雄大社今早舉行蜜棗評鑑，年度棗王出爐；同時間，近年與農業試驗所合作的「雪麗」蜜棗也正式進軍南韓，細緻口感、甜中帶酸，受南韓人喜愛，也通過南韓嚴格的水果檢疫標準，今天起，被譽為「台灣青蘋果」的蜜棗，南韓也吃得到。
高雄是全台蜜棗最大產區，包括燕巢、大社、阿蓮、田寮、岡山等地都有盛產，因為鄰近有名的惡地「月世界」，土壤富含鉀、鎂等礦物質和微量元素，反映水果甘甜濃烈的風味；其中大社更每年舉辦蜜棗評鑑，精選優秀棗農，推薦給消費者。
蜜棗的品質鑑賞條件包含甜度、口感、重量、外觀，且需皮薄肉厚，並依條件區分為總統級、精品、特級，因為產期集中農曆年前後，加上蜜棗被視為「吉利水果」，外觀圓潤討喜，成為年節首選伴手禮。
蜜棗因為翠綠、圓潤外型，被譽為「台灣青蘋果」，高市府近年積極拓展外銷市場，成功開拓日本、加拿大、星馬、法國、港澳、中國等地，歷經10年努力，今天再插旗南韓，成功通過南韓嚴格的水果檢疫標準，攻占歐巴、歐膩的胃。
高市農業局表示，為了讓民眾吃到高品質的首選蜜棗，集結轄內農會一同推出「幸福棗上門禮盒」，即日起除洽農民、產銷班、產地農會選購，也可至「高雄首選電商平台」訂購，5台斤裝頂級每盒988元、特級788元，接近過年價格可能會提高，民眾可提早購買。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言