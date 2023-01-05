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大社蜜棗評鑑冠軍出爐 農業局長咬冠軍棗現場大爆汁

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導
大社蜜棗評鑑冠軍得主陳清良（左），與高市農業局長張清榮（右），今天評鑑會後，現場試吃冠軍蜜棗。記者林品君／攝影
大社蜜棗評鑑冠軍得主陳清良（左），與高市農業局長張清榮（右），今天評鑑會後，現場試吃冠軍蜜棗。記者林品君／攝影

高雄大社區蜜棗評鑑今天上午在大社農會旁展開，共60位農民報名參賽，由農民陳清良拔得冠軍頭籌。大社農會總幹事謝清標表示，入冬兩波寒流使棗果生長大小受限，幸未遭遇嚴重寒害，目前隨氣候穩定，大社蜜棗已恢復皮薄、脆甜、多汁的最佳狀態。

大社蜜棗種植面積約130公頃，年產量約1500公噸，品質全國馳名，也是大社三寶之一。農會為幫農民推廣辛苦栽種的蜜棗，每年1月初都會舉辦蜜棗評鑑，精選優秀農民與棗果，推薦給消費者，讓默默耕耘的農民有接受肯定的舞台，也讓各地看見大社精實的農業實力。

今天上午舉行的大社蜜棗評鑑，共有60組農民參賽，依甜度、口感、重量、外觀評比，選出其中10位優秀農民分別頒予冠、亞、季軍及優勝獎。今年冠軍由農民陳清良，以栽種的珍愛蜜棗拔得頭籌；亞軍2名，分別是李淑妮、陳祈瑞；季軍3名，分別由何金好、林家玄、蘇信誠獲得。

陳清良已第三度拿下大社蜜棗評鑑冠軍，他分享，得獎祕訣無他，就是「用心照顧、勤勞疏果、剪枝確實」，還有讓果樹「吃好」；農業局長張清榮補充，照顧蜜棗就像照顧自己的小孩。兩人現場試吃冠軍蜜棗，陳清良拿起蜜棗激動說「真的很好吃，咬下汁都噴出來！」；張清榮試吃下一口，貼心提醒「咬下要記得吸湯，不然會流下來」。

媒體問及今年氣候對棗果的影響，大社農會總幹事謝清標說，入冬兩波寒流使棗果生長大小受限；農民陳清良也說，低溫10度左右讓蜜棗口感偏硬；農業局長張清榮則補充，今年寒流南下時機剛好是蜜棗將要盛產的時候，溫度低造成棗皮偏厚，但目前氣溫已趨穩定，棗子的甜度、脆度、薄皮已恢復品質。

農會總幹事謝清標說，大社蜜棗歷經全國團體冠軍6連霸，品質穩定，目前品種有珍寶、珍愛、雪麗，年後「爆漿蜜棗」珍蜜會陸續產出，價格和往年差不多，但總統級蜜棗在台北的拍賣價，這兩天已衝到1公斤400元，接近過年價格越高，提醒民眾早買實惠。

蜜棗禮盒分總統級、精品、特級，價格跟往年差不多，總統級一盒（約18顆）900元、精品級一盒（約20顆）700元、特級一盒（約24顆）500元。記者林品君／攝影
蜜棗禮盒分總統級、精品、特級，價格跟往年差不多，總統級一盒（約18顆）900元、精品級一盒（約20顆）700元、特級一盒（約24顆）500元。記者林品君／攝影
今年大社蜜棗評鑑冠軍陳清良（右），已第3度獲獎，並在全國評鑑連續8年入圍。記者林品君／攝影
今年大社蜜棗評鑑冠軍陳清良（右），已第3度獲獎，並在全國評鑑連續8年入圍。記者林品君／攝影
大社農會總幹事謝清標（左）說，今年蜜棗價格和去年差不多，越接近過年價格會越高，提醒民眾可以盡早購買。記者林品君／攝影
大社農會總幹事謝清標（左）說，今年蜜棗價格和去年差不多，越接近過年價格會越高，提醒民眾可以盡早購買。記者林品君／攝影
農民陳清良種的冠軍蜜棗「珍愛」。記者林品君／攝影
農民陳清良種的冠軍蜜棗「珍愛」。記者林品君／攝影
高雄大社蜜棗評鑑今年共有5位評審，依甜度、口感、重量、外觀等指標，選出10位最優棗農。記者林品君／攝影
高雄大社蜜棗評鑑今年共有5位評審，依甜度、口感、重量、外觀等指標，選出10位最優棗農。記者林品君／攝影

農民 農會 寒流

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