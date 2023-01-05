大社蜜棗評鑑冠軍出爐 農業局長咬冠軍棗現場大爆汁

高雄大社區蜜棗評鑑今天上午在大社農會旁展開，共60位農民報名參賽，由農民陳清良拔得冠軍頭籌。大社農會總幹事謝清標表示，入冬兩波寒流使棗果生長大小受限，幸未遭遇嚴重寒害，目前隨氣候穩定，大社蜜棗已恢復皮薄、脆甜、多汁的最佳狀態。

大社蜜棗種植面積約130公頃，年產量約1500公噸，品質全國馳名，也是大社三寶之一。農會為幫農民推廣辛苦栽種的蜜棗，每年1月初都會舉辦蜜棗評鑑，精選優秀農民與棗果，推薦給消費者，讓默默耕耘的農民有接受肯定的舞台，也讓各地看見大社精實的農業實力。

今天上午舉行的大社蜜棗評鑑，共有60組農民參賽，依甜度、口感、重量、外觀評比，選出其中10位優秀農民分別頒予冠、亞、季軍及優勝獎。今年冠軍由農民陳清良，以栽種的珍愛蜜棗拔得頭籌；亞軍2名，分別是李淑妮、陳祈瑞；季軍3名，分別由何金好、林家玄、蘇信誠獲得。

陳清良已第三度拿下大社蜜棗評鑑冠軍，他分享，得獎祕訣無他，就是「用心照顧、勤勞疏果、剪枝確實」，還有讓果樹「吃好」；農業局長張清榮補充，照顧蜜棗就像照顧自己的小孩。兩人現場試吃冠軍蜜棗，陳清良拿起蜜棗激動說「真的很好吃，咬下汁都噴出來！」；張清榮試吃下一口，貼心提醒「咬下要記得吸湯，不然會流下來」。

媒體問及今年氣候對棗果的影響，大社農會總幹事謝清標說，入冬兩波寒流使棗果生長大小受限；農民陳清良也說，低溫10度左右讓蜜棗口感偏硬；農業局長張清榮則補充，今年寒流南下時機剛好是蜜棗將要盛產的時候，溫度低造成棗皮偏厚，但目前氣溫已趨穩定，棗子的甜度、脆度、薄皮已恢復品質。