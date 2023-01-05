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春節將屆 金門縣長陳福海慰勉清潔人員辛勞

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長陳福海今天偕同相關局處人員前往各鄉鎮公所清潔隊視察清潔隊工作環境，並致贈慰勉金。圖／縣府提供
金門縣長陳福海今天偕同相關局處人員前往各鄉鎮公所清潔隊視察清潔隊工作環境，並致贈慰勉金。圖／縣府提供

農曆春節將至，金門縣長陳福海今天偕同相關局處人員前往各鄉鎮公所清潔隊視察清潔隊工作環境，並致贈慰勉金、運動飲料等，陳福海特別感謝清潔同仁於環境清潔週辛苦清理環境，他也關心清潔隊員們的需求，希望大家共同為守護金門環境盡一份心力，讓鄉親們都能過一個乾淨、快樂的春節，讓金門的美麗及環境的優美永存在每個人心中。

陳福海今天在環保局長楊建立的陪同下，前抵各鄉鎮清潔隊慰問，陳福海感謝清潔隊員們平日協助清運垃圾、資源回收分類及環境消毒等工作，共同努力守護金門的環境清潔。

他說，清潔隊員們總是全年無休、不畏風雨的站在維護環境整潔的第一線，常常身處在危險、髒污且高壓的工作環境中，為本縣環境維護默默付出一份心力，且能在最短的時間內運用極其有限的清潔人力迅速恢復縣容環境，其不畏艱險的精神及無私無我的付出，令人敬佩！

據了解，今年農曆春節假期長達10天，各鄉鎮公所清潔隊員為守護民眾返鄉或出遊的安全，除收運垃圾服務及加強環境清潔維護外，還要至各市場、社區、學校、機關等人潮聚集場所加強環境消毒，相當辛苦。

楊建立表示，清潔隊員是第一線環境維護的守護者，當我們歡聚團圓之際，請別忘了還有一群默默工作辛苦付出的清潔隊弟兄犧牲假期為大家服務，如果看到清潔隊員於戶外執行勤務時，也請民眾帶著微笑不吝嗇說聲「謝謝，您辛苦了」，讓清潔隊員感受到民眾由衷的謝意。

金門縣長陳福海今天偕同相關局處人員前往各鄉鎮公所清潔隊視察清潔隊工作環境，並致詞期勉。圖／縣府提供
金門縣長陳福海今天偕同相關局處人員前往各鄉鎮公所清潔隊視察清潔隊工作環境，並致詞期勉。圖／縣府提供

金門 陳福海 資源回收

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