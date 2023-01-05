高雄貨櫃車專用道挨批毀樹 市府允重種宜臨海樹種

高雄小港區貨運專用道拓寬預計移植2722棵樹，森林城市協會今天指出，市府不但毀樹且規劃路型又不安全，籲停工重新設計。工務局回應，將重新栽種適合臨海樹種或移除生病樹木。

高雄小港區貨運專用道預計移植2722棵樹，森林城市協會、台灣交通安全協會發起連署，並與高雄市議員陳麗娜、高督盟今天在高雄市議會召開記者會，提出4項訴求，籲請市府停工改善；反對中鋼路、沿海路林蔭段道路拓寬，導致2722棵樹木移植；反對客貨共用車道，自用汽機車道應禁止大車進入；3車種分流應改成客貨車種分流，減少轉彎車禍危險。

森林城市協會指出，高雄連結小港林園的沿海路、中鋼路近7公里長的林蔭大道，每天幫市民淨化空氣，因不當道路規劃、過度預估的客用車流，導致8到10線道寬馬路面臨不當拓寬，沿線阻擋重工業污染的林蔭綠帶遭縮減，現有大型喬木2722棵樹慘遭移植破壞。

協會批評，原本政府聲稱要設立貨車等大型車輛專用道目的，就是要客貨分流，提升交通安全，但實際規劃發現依然是客貨車共用車道，還因為獨創的3車種分流和4分隔島，讓路口左右轉非常混亂危險。

對此，高雄市政府工務局新聞稿回應，因應高雄洲際貨櫃中心預計今年6月陸續啟用，啟用前交通量（110年）185萬TEU，啟用後（112年6月）預估增加至450萬TEU。為降低國道7號開通前車輛壅塞問題，交通部運輸研究所為此規劃拓寬中鋼路、沿海二路及沿海三路，並重新規劃路型，以提供貨櫃車專用道。

工務局表示，市府本於愛護樹木立場，去年12月8日提送計畫審議，會中多數委員贊成建議透過工程，將不適合的喬木遷移，重新種植適合或具抗污染的樹種改善景觀生態。因此決議此案道路開闢有必要性，並指示再邀請樹木諮詢委員現勘。

工務局進一步指出，市府非常重視工程對樹木影響，在設計階段即針對樹木遷移及保護議題、邀集專家學者等召開會議，研討處理因應對策，後續也將請專家學者撰寫樹木遷移計畫書，以求工程周延。

會議中有教授建議，基地樹種多元，有的樹種並不適合基地環境，此外仍有多數樹幹腐朽、褐根病、病蟲害、樹形不佳等，應予以移除。具再利用的樹木，則一次到位遷移其他合適地點，配合工程重新栽種適合臨海的樹種。

市府強調，此案工程施工及樹木遷移，主要是為保障市民生命財產安全，考量周邊景觀，並因應洲際貨櫃中心發展及作為國道7號先導工程，提升道路服務水準，兼顧車流順暢，建立安全的港區聯外道路。