聽新聞
test
0:00 / 0:00
螺絲盃全國青棒賽開打 陳其邁盼產出可進軍美國大聯盟的好手
第9屆螺絲盃全國青棒邀請賽在高雄岡山棒球場開幕，全台共15校16隊參賽，市長陳其邁今天到場加油打氣，盼藉由賽事交流，未來也能產生出像陳偉殷、林子偉、陳鏞基、林英傑、陽建福等優秀選手，進軍國際舞台。
螺絲盃青棒邀請賽2014年開打，參賽隊伍12至16隊不等，以高中1、2年級學生球員為主，如今疫情漸解封，今年共有南英商工、善化高中、台南海事、陽明工商等15校參賽，金門農工遠道而來，地主隊高苑工商則派出A、B兩隊參加。
第9屆螺絲盃全國青棒邀請賽今早在岡山棒球場熱鬧開幕，高苑工商派出由美容美髮科、棒球隊和電音三太子組成的啦啦隊熱歌勁舞，炒熱氣氛。
包括台灣螺絲公會理事長蔡圖晉、南六董事長黃清山等長年贊助球賽的企業主、地方民代及高苑工商董事長余政憲，都到場為球隊加油打氣，市長陳其邁說，藉由每年一次的螺絲盃青棒邀請賽，不僅讓年輕好手有更多交流機會，說不定未來也能夠產出像陳偉殷、林子偉、陳鏞基、林英傑、陽建福等好手進軍美國大聯盟。
陳其邁說，在螺絲業界的贊助關心下，螺絲盃球賽每年越辦越大。棒球運動的培養須從三級棒球開始，歡迎來自全國各地的優秀選手在高雄彼此切磋球技。
高市教育局表示，第9屆「螺絲盃」全國青棒賽4日起展開為期5天的賽事，地主隊高苑工商是前一屆冠軍，高苑在歷屆賽事已拿下6次冠軍，今年希望再次稱霸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言