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屏縣府力拚豬瘟拔針 疫苗申請僅提供種豬施打1劑

中央社／ 屏東縣5日電

農委會推動傳統豬瘟拔針計畫，若停打疫苗1年無疫情發生，明年7月即可申請為非疫區。屏東縣政府呼籲，即日起至今年6月30日止，公費豬瘟疫苗申請，只提供種豬施打1劑為限。

台灣自民國95年迄今，已無發現傳統豬瘟確診案例，為進一步提升台灣養豬產業競爭力，農委會去年底宣布豬瘟拔針計畫期程，1月起全國所有肉豬及初生仔豬停止施打豬瘟疫苗、種豬以1劑為限，7月起將全面拔針，若於停打疫苗1年內無疫情發生，明年7月可向世界動物衛生組織申請為非疫區，屆時台灣將成為亞洲唯一無豬瘟國家，有效提升養豬產業競爭力。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，為逐步執行停打豬瘟疫苗計畫，1日起，全國養豬場分2階段停止施打豬瘟疫苗，為防止停打豬瘟疫苗前養豬業者預防性心態囤積疫苗，並兼顧種豬免疫注射防疫必要性，規劃即日起至6月30日止，種豬公費豬瘟疫苗申請，只提供種豬施打1劑為限，養豬戶可至公所申請。

縣府提及，配合中央推動計畫，執行2年畜牧場哨兵豬試驗，民國110年58場、共2170頭，民國111年59場、共2139頭，同時試辦2場全場停止豬瘟疫苗施打及化製場斃死豬採樣監控，送驗結果均為豬瘟病毒核酸陰性，成果顯示環境中並無病毒存在。

農業處長鄭永裕強調，國際間豬隻重要疾病疫情仍持續發生，屏東縣位居全國養豬場場數之冠，期望養豬戶全力配合政府推動清除豬瘟計畫，持續強化場內生物安全措施，若發現可疑疫情時，應立即主動通報動物防疫所處置。

疫苗 屏東縣政府 養豬場 農委會

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