影／金門風獅爺運抵沖繩卻被丟飯店角落 作者王明宗：相當難過

同安渡頭最近設置了一尊青綠色石獅子與地景相當突兀，引起不少人側目，原來是陶藝家王明宗最新作品沖繩風獅爺（Shi-Sa），他說，這尊與放在沖繩嘉新飯店的金門風獅爺都是他受託公部門製作，沒想到因為金門「改朝換代」，讓原本為了「慶祝沖繩金門包機首航」的藝術品，整個被漠視，讓他覺得很不受尊重。

有「風伯傳人」之稱的王明宗製作風獅爺經驗超過30多年，他說，這尊風獅爺是受沖繩產業振興公社台北事務所委託，用玻璃纖維與強化水泥為主要材料，他花了一個多月才製作好，造型威嚴中不失喜感，十分討人喜愛，不論是遠看近看都像是石雕，而獅子下方踩著一顆圓球，還特別將沖繩著名的「首里城」描繪在其中，讓大家欣賞並了解到日本風獅爺的特色。

而放在沖繩的金門風獅爺，在去年11月運抵沖繩，高約2米，以灰色石頭感為主，手拿金門高粱酒與日本清酒，充分向遊客展示金門重要的觀光產品。王明宗表示，沖繩風獅爺造型是四腳踩地，腳踏彩球，與金門常看到直立式不同。

話鋒一轉，王明宗忽然提到，他去年受到金門縣府及沖繩委託，製作金門風獅爺與沖繩風獅爺用以做兩地的情誼交換禮物，沒想到換了縣長後，縣府觀光處就「冷處理」。

他說，最明顯的是「沖繩金門包機首航」的活動，去年記者會是盛大舉辦，但反倒前幾天的首航活動卻是冷冷清清，包括他在內的很多金門民眾都不知情，也沒辦首航儀式，連帶的他所製作的金門風獅爺，也被丟在當地飯店的角落，看在他這位創作者眼中，相當難過。

王明宗強調，好的作品展示，應該是辦場活動，邀請作者到場介紹與剪綵，但此次縣府明顯把作者丟一邊，讓他的作品也放在不起眼的角落，不知道跟「政權轉換」有沒關係，他覺得縣府應該要好好改進。

值得一提的是，同安渡頭是知名景點，但很少人知道他也記錄著一段日軍強拉馬伕的血淚史，1945年6月30日，日本在金門強徵了500名馬伕，當時這些馬伕就是從同安渡頭登船出發，船隻到福建龍海靠岸，接下來展開296公里長途跋涉，往廣東潮汕前進，沿途死亡慘重，最後倖存者僅300名，後來為了弔念當年遭日本人強拉去當馬伕，客死異鄉的金門人，才設置紀念碑。