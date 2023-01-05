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高市貨櫃車專用道遭質疑毀樹又不安全 交通局：因應未來車流妥善規畫

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
護樹團體森林城市協會今開記者會批「貨櫃車專用道」工程毀樹2722棵又無法增加行車安全。記者林巧璉／攝影
護樹團體森林城市協會今開記者會批「貨櫃車專用道」工程毀樹2722棵又無法增加行車安全。記者林巧璉／攝影

高雄市小港區將設置「貨櫃車專用道」，工程預計移樹2722棵，公民團體質疑，市府毀樹又規畫不安全路型，「貨櫃車專用本來是要客貨分流，但實際卻是客貨共用造成事故風險」，根本勞民傷財，籲停工重新設計。交通局表示，現有車道無法因應未來七櫃完工後的車流量，工程設置左右轉道，一併改善目前直行車左、右轉亂象。

護樹團體森林城市協會今開記者會批市府毀樹無數，又無法讓港區更安全。協會理事長莊傑任表示，中鋼路、沿海路本來就有8至10線道，市府應微調現有車道，而非一心只想砍樹拓寬，又設計出3車種分流、4個分隔島的畸形路型，未來用只會造成更多事故。

因應第七貨櫃中心將在明年中旬陸續營運，將帶來大量貨櫃車車流，且國道7號高雄路段最快也要2029年才能完工，高市府申請中央14億元經費，要打造「高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道」，工程去年11月動工。專用道系統西起台機路沿線經大業北路、中鋼路、沿海二路、沿海三路止，全長約為8.28公里。

市議員陳麗娜今出席記者會指，最外側應設自用車專用道，供一般汽機車通行，一來增加小車安全，二來在上下班尖峰時段快速疏散上班族車潮，才能真正解決事故和車流。目前市府規畫的貨櫃車專用道路型，看似給大貨車更多通行空間，但到了國道一號端還是塞車，「這種漏斗型路型，未來只會回堵更嚴重。」市府應反向思考，把重點放在紓解自用車上，路型只要微調，而非現在大量移樹拓寬，也能兼顧護樹。

交通局表示，高雄港貨櫃中心將從112年5月起分期營運，沿海路在115年車流量將成長為現在的3.6倍，大貨車會從現在的15%提升至30%。尤其現在的貨櫃吞吐量從現有的185萬TEU增加至450萬TEU，屆時增加的都會是大型貨櫃車。經交通量調查分析，現況沿海路尖峰小時單向汽車達1500輛、機車達3000輛，2車道汽機車混流容量不足，現有路面寬度將無法容納七櫃營運後的交通流量。

交通局指出，沿海路專用道工程，除增加一道大貨車專用道外，也全面在路口處規畫左、右轉專用車道，大貨車專用車道初期將採1專用車道+1專用左轉車道配置，並以標線分隔保留未來車道配置調整彈性。未來通行後將會依照當時的交通流量採取尖峰時段管制，讓車道做最佳利用。

護樹團體森林城市協會今開記者會批「貨櫃車專用道」工程毀樹2722棵又無法增加行車安全。記者林巧璉／攝影
護樹團體森林城市協會今開記者會批「貨櫃車專用道」工程毀樹2722棵又無法增加行車安全。記者林巧璉／攝影
「貨櫃車專用道」工程將拓寬沿海路增加貨車專用道，上圖為政府版本，下圖為民間版本。記者林巧璉／翻攝
「貨櫃車專用道」工程將拓寬沿海路增加貨車專用道，上圖為政府版本，下圖為民間版本。記者林巧璉／翻攝

車道 流量

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