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證實高雄燈會首度移師蓮潭 陳其邁：大家拭目以待

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今早證實，高雄今年燈會將首度移師左營蓮潭舉辦。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁今早證實，高雄今年燈會將首度移師左營蓮潭舉辦。記者王昭月／攝影

高雄燈會首度移師高雄蓮池潭舉辦，高雄市長陳其邁指將結合左營舊城景觀規畫，當地也有高鐵便利交通及道地美食，大家拭目以待。

高雄左營蓮池潭去年12月下旬獲交通部公告為指定觀光地區，今年高雄燈會也首度決定移師蓮池潭舉辦，時間是1月26日到2月5日。

高雄市長陳其邁今早受訪時表示，台灣燈會去年在高雄舉辦，高雄燈會今年決定移師到蓮池潭舉辦，將結合左營舊城的景觀規劃，請大家拭目以待。

陳其邁說，蓮潭距離高鐵站，台鐵站都非常近，交通運輸便利，屆時將協調台鐵加班，大概以15分鐘一班的區間車來加快運輸。

燈會期間除大家來蓮潭賞燈外，左營舊城也有很多美食，市府會準備精美的美食導覽，介紹在地大江南北、南北二路的美食，配合左營舊城的美食地圖，也希望觀光客能體驗到高雄蓮潭不一樣的風光。蓮池潭的景色曾獲CNN介紹，有在地濃濃的台灣味，與亞灣區是不一樣的風貎，日本遊客尤其喜歡。

台灣燈會 高雄市長

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