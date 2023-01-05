高雄燈會首次移師蓮池潭 1月26日療癒登場 展至2月5日

2023高雄燈會離開愛河，首度移師到左營蓮池潭風景區，將結合宗教文化、歷史等元素，於1月26日登場，展至2月5日。蓮池潭日前甫升級為指定觀光地區，市府觀光局將打造小而美的療癒燈會，讓更多遊客看到蓮池潭之美。

觀光局長高閔琳表示，左營蓮池潭是高雄著名的觀光地標，擁有三鐵共構的交通優勢，也是國內外旅客進入高雄的門戶。也甫獲交通部觀光局公告為指定觀光地區，未來的觀光開發及空間利用將可以更靈活，觀光發展潛力可期。高雄燈會今年首度離開愛河至左營蓮池潭辦理，搭配觀光、文化節慶活動，可望帶動北高地區的觀光發展。

觀光局表示，蓮池潭獨特的地景與水岸風貌，周邊有20多間廟宇，是台灣寺廟最密集地區，其中以龍虎塔、五里亭、春秋閣、孔廟等最富盛名。CNN曾將蓮池潭列為「愛上高雄十大理由」，具有東方神秘色彩。

今年高雄蓮潭燈會以場域深厚的宗教文化與歷史底蘊，並結合討喜的生肖兔年做創意發揮，搭配燈光科技，將環湖廟宇優美的建築特色展現在湖映森光的美景中，為遊客帶來不同的視覺感受。