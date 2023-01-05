高雄燈會首次移師蓮池潭 1月26日療癒登場 展至2月5日
2023高雄燈會離開愛河，首度移師到左營蓮池潭風景區，將結合宗教文化、歷史等元素，於1月26日登場，展至2月5日。蓮池潭日前甫升級為指定觀光地區，市府觀光局將打造小而美的療癒燈會，讓更多遊客看到蓮池潭之美。
觀光局長高閔琳表示，左營蓮池潭是高雄著名的觀光地標，擁有三鐵共構的交通優勢，也是國內外旅客進入高雄的門戶。也甫獲交通部觀光局公告為指定觀光地區，未來的觀光開發及空間利用將可以更靈活，觀光發展潛力可期。高雄燈會今年首度離開愛河至左營蓮池潭辦理，搭配觀光、文化節慶活動，可望帶動北高地區的觀光發展。
觀光局表示，蓮池潭獨特的地景與水岸風貌，周邊有20多間廟宇，是台灣寺廟最密集地區，其中以龍虎塔、五里亭、春秋閣、孔廟等最富盛名。CNN曾將蓮池潭列為「愛上高雄十大理由」，具有東方神秘色彩。
今年高雄蓮潭燈會以場域深厚的宗教文化與歷史底蘊，並結合討喜的生肖兔年做創意發揮，搭配燈光科技，將環湖廟宇優美的建築特色展現在湖映森光的美景中，為遊客帶來不同的視覺感受。
市府表示，繼去年全國性高雄燈會落幕，今年高雄燈會回歸地方型燈會後，將強調在地特色，除了主場選擇在蓮池潭外，另有岡山燈藝節及旗山燈節。春節期間還有鹽埕新樂街新春市集、蓮池潭春節市集、駁二小夜埕等活動，過年來高雄處處有燈區及市集。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言