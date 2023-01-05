全國環保夜市大車拚 屏東墾丁大街夜市奪特優

全國各地環保夜市PK結果出爐，經民眾票選及專家學者擔任秘密客訪查，屏東縣墾丁大街夜市脫穎而出，獲最高榮譽「特優」獎，日前接受環保署表揚，屏東縣環保局今表示，在「改善餐飲廢（汙）水排放」指標方面，墾丁大街夜市得全國最高評分，再獲「油汙處理」特色獎。

環保署「2022迺夜市Joy環保」環保夜市網路票選成績日前揭曉，屏東墾丁大街夜市無論得票數或環境指標星等，皆票選為非六都第一名。由專家學者組成秘密客實地訪查亦已完成，加計秘密客實地訪查成績後，墾丁大街夜市維持非六都第一名。

屏東縣長周春米說，環保夜市評鑑全國僅有台南復華夜市、屏東墾丁大街夜市及花蓮東大門夜市等三處獲特優，墾丁大街夜市為全國唯一省道上夜市，獲佳績實屬不易，但獎不是結束是承擔下一階段責任的開始，環保夜市不是一蹴而成，需公私部門協力合作方可達成，感謝各界的厚愛。