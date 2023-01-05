全國環保夜市大車拚 屏東墾丁大街夜市奪特優
全國各地環保夜市PK結果出爐，經民眾票選及專家學者擔任秘密客訪查，屏東縣墾丁大街夜市脫穎而出，獲最高榮譽「特優」獎，日前接受環保署表揚，屏東縣環保局今表示，在「改善餐飲廢（汙）水排放」指標方面，墾丁大街夜市得全國最高評分，再獲「油汙處理」特色獎。
環保署「2022迺夜市Joy環保」環保夜市網路票選成績日前揭曉，屏東墾丁大街夜市無論得票數或環境指標星等，皆票選為非六都第一名。由專家學者組成秘密客實地訪查亦已完成，加計秘密客實地訪查成績後，墾丁大街夜市維持非六都第一名。
屏東縣長周春米說，環保夜市評鑑全國僅有台南復華夜市、屏東墾丁大街夜市及花蓮東大門夜市等三處獲特優，墾丁大街夜市為全國唯一省道上夜市，獲佳績實屬不易，但獎不是結束是承擔下一階段責任的開始，環保夜市不是一蹴而成，需公私部門協力合作方可達成，感謝各界的厚愛。
環保局表示，此次環保夜市評鑑指標有「使用重複清洗餐具」、「落實垃圾分類」、「裝設油煙防制設備」、「改善餐飲廢（汙）水排放」及「環境與公廁清潔」等5面向環保措施，優異成績單由環保局、墾管處、公路總局三工處楓港工務段、墾丁大街自治管理委員會及夜市各攤商共同協力創造，墾丁大街聞名中外的旅遊勝地不僅顧經濟也能兼顧環境。
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