百年前打卡熱點...屏東公園曾有石板屋 看見原民生活軌跡

在近百年前的屏東市，有三座完整的石板屋座落在屏東公園北方，還成為百年前熱門打卡點，屏東縣原住民文化會館展出屏東古地圖特展，可讓人一窺當時樣貌。策展人納凱兒．卡里多愛說，除了從中看到都市原民觀光化發展，也讓大眾認識百年前都會原住民生活樣貌。

策展人納凱兒．卡里多愛說，爬梳文獻資料，發現近百年前屏東市有三棟完整石板屋坐落在屏東公園北方，搭配訪談，找到年幼時曾住過在石板屋魯凱族人，包括居住10年的傳統領袖唐榮一家及其後代，描述對石板屋的記憶，也從中認識日本人對原住民里蕃政策。

納凱兒說，日治時期為管理原住民族，都市化程度完善屏東公園北方，1923年至1932年間，蓋三間石板屋，稱「蕃屋」。當時「蕃屋」除限制為部落族人唯一下山休憩地方外，也會邀請族人在此從事木雕、編織，有重要訪客時表演，也具備都市觀光場所的功能。

納凱兒說，以往頭目家屋會設置的巨石，日本改製作成詼諧的人像圖案，住在石板屋的族人，面對遊客造訪，猶如人形立牌，爭相拍照，成為百年前打卡熱點，觀光化。

納凱兒說，古地圖特展5大主題，「Talaalibi石板屋」以日治時期殖民政府於屏東公園北方仿原住民族式的石板屋為主軸，描述百年前原住民族在此地的生活歷程；「Alangan屏東紹介工藝所」，描述百年前排灣、魯凱雕刻巨擘共同到屏東市的雕刻生涯；「Kiukay教會」，以教會的角度呈現早期屏東市都原生活史；「屏東女中」，透過不同世代的屏女學生在屏東市的求學生涯，為什麼其生命歷程會如此相似；「屏東飛行場」，以日治時期「理蕃政策」台灣第一座飛行場探討排灣、魯凱族與這座飛行場的淵源關係。