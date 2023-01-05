兒加薪老爸社福資格飛了 承辦人員提解方...生孫子、遷戶籍

每年底社福資格重新復查，便出現幾家歡樂幾家愁心情，不少原本前一年有領社福津貼者，因家戶收入有變等因素未符合補助門檻，因而被註銷資格，高雄不少市民最近收到各公所寄出的掛號信通知，有人嘆「補助說斷就斷，讓人措手不及」。

公所社會課員表示，一切按規定，若有異議可提申覆。

住高雄市左營區福山里78歲陳姓老翁昨天收到區公所寄來的掛號信，告知他在身心障礙者生活補助年度複查中未通過，今年1月起資格註銷並停發生活補助，陳姓老翁急忙到公所了解。

公所承辦人員告訴他，因為他兒子工作收入增加，家庭總收入平均分配全家人口金額，超過每人每月消費支出1.5倍（3萬5270元），因此失去資格。

陳姓老翁說，他有輕度身障資格，領生活補助有10多年，老人家省吃儉用過日子，一周平均花1千元左右，這筆身心障礙者生活補助就是他的飯錢，不必跟兒女伸手，如今補助斷得突然，讓他生活壓力上升。他說，2個兒子都很孝順，但有這筆錢他能讓生活更自立，也讓老年生活更自在、有尊嚴。

陳姓老翁育有2子，他戶籍與未結婚長子在一起，老翁妻子戶籍在有結婚育有一女的次子家，老翁生活津貼消失，但老翁妻子社福資格不變。承辦人員解釋，孫子等二等直系血親要同戶籍才計入，等於老翁妻子的家戶收入計算上多一個依賴人口。

承辦人員告訴老翁，應該為兒子工作加薪、收入增加感到高興，也可鼓勵同戶籍的兒子趕快成家生個孫子，就能增加依賴人口，老翁苦笑「年輕人有自己想法，怎麼可能說結就結、說生就生」，另一個可行解方就是老翁遷戶籍到與次子同戶，次子有生育子女，依賴人口多，老翁社福資格應該就能延續了。

高雄左營福山里有4萬5千人，規模是全國之最，里長葉德龍和妻子提到，新年度開始，每天有不少里民因社福資格喪失上門求助，葉德龍說，社福資格是依據財稅資料等做審查，里民即便提供薪資單等文件向公所、社會局提申覆，翻案機會恐不高，讓人最不捨的是，許多確實是有被照顧需要的邊緣戶，前幾天有一名要扶養6名子女的單親媽來反映處境，里辦公室盡力媒合資源，不讓里民感到無助。

高雄市社會局指出，各項補助審核資格沒有變嚴格，且平均家戶動產資格有放寬，從過去7.5萬元，放寬為8萬元。不少領社福津貼者資格複查未過關是因家戶人數、所得收入異動，部分民眾是多次通知未補件。社會局提醒，民眾收到審核結果後，可在30天內申覆，提供相關文件證明。

根據去年統計，目前高雄低收入戶約2萬人、中低收為4萬6千人。有4萬7千人領取身心障礙生活補助，另有4萬2千人可獲中老生活津貼。