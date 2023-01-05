快訊

上午規模3.2小區域地震「民眾以為爆炸」 氣象局曝在這縣市確實少見

難以繁衍後代…繼美國後 英國也將歸還一對大熊貓給中國大陸

獨／調查局明日之星變癡漢 捷運猥褻2正妹遭活逮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市拓寬道路要移樹2700棵惹議 工務局說分明

聯合報／ 記者王昭月林巧璉／高雄即時報導
高雄市工務局表示，因應沿海路等路段拓寬計畫移植一些不適合當地環境的樹木，元月3日曾邀學者專家場勘。記者王昭月／翻攝
高雄市工務局表示，因應沿海路等路段拓寬計畫移植一些不適合當地環境的樹木，元月3日曾邀學者專家場勘。記者王昭月／翻攝

高雄沿海路、中鋼路計畫拓寬道路，傳將移植逾2700棵樹引起非議，護樹團體發起連署要求暫停工程，今早森林城市協會將召開記者會要求高雄港貨櫃專用道重新設計。高市工務局證實將移樹，是移除不適合的喬木，栽種合適的，全案經過樹木修剪委員會審議通過。

工務局新工處表示，高雄洲際貨櫃中心今年6月陸續啟用，交通量預估從2021年185萬TEU增至450萬TEU，為降低國道7號開通前交通壅塞，交通部運輸研究規劃拓寬中鋼路、沿海二路及沿海三路，設置貨櫃車專用道，降低貨櫃車對道路系統衝擊，同時改善周邊樹木景觀。

工務局指出，去年12月8日已向市府公有樹木修剪維護諮詢會提送計畫，會中決議將不適合的喬木遷移，重植適合或具抗汙染的樹種。

新工處今年1月3日已邀嘉義大學教授詹明勳、屏東科技大學教授王志強及森林城市協會理事長莊傑任場勘。詹、王二教授指有的樹種不適合基地環境，有些樹木樹幹腐朽、染褐根病、病蟲害、樹形不佳，建議移除，避免病蟲害蔓延及浪費公帑。

工務局強調，市府重視工程對樹木的影響，設計階段即邀專家學者召開會議，研討處理因應對策，後續還將請專家學者撰寫樹木遷移計畫書，慎求工程周延。

高雄市新工處經調查，中鋼路及沿海路等路樹，有樹幹腐朽，染病等不一情形。記者王昭月／翻攝
高雄市新工處經調查，中鋼路及沿海路等路樹，有樹幹腐朽，染病等不一情形。記者王昭月／翻攝

大學教授 屏東

延伸閱讀

向衛生局索資料被回覆「上網逕自下載」 高市藍議員氣炸

高市警局發布人事調整 選年輕接重要警職「平均45歲」

高市首座新建社宅「凱旋青樹」招租 單房租金3900起

配合羊痘拔針政策 高市加強訪視養羊場

相關新聞

兒加薪老爸社福資格飛了 承辦人員提解方...生孫子、遷戶籍

每年底社福資格重新復查，便出現幾家歡樂幾家愁心情，不少原本前一年有領社福津貼者，因家戶收入有變等因素未符合補助門檻，因而...

與高屏二快共構 高鐵南延不經高雄石化區 拍板

行政院長蘇貞昌前天核定高鐵延伸屏東修正路線，不穿越高雄仁武、大社石化廠區，並將與高雄-屏東第2條東西向快速公路平行共構；...

高市拓寬道路要移樹2700棵惹議 工務局說分明

高雄沿海路、中鋼路計畫拓寬道路，傳將移植逾2700棵樹引起非議，護樹團體發起連署要求暫停工程，今早森林城市協會將召開記者...

台86向東延至台3線 共線段惹議

台86線向東延伸至台3線道路新闢截彎取直案，去年獲行政院核定，預計118年可完工，公路總局昨在高雄內門區辦地方說明會，今...

屏東新科議員／周陳曉玟 沒黨派包袱敢衝敢爭取

屏東縣春日鄉無黨籍35歲周陳曉玟，接下父親前議員周陳文彬的棒子參政，此次選舉對上轉戰跑道的春日鄉長柯自強，周陳曉玟勝出，...

舊衣回收箱淪髒亂點 里長：未核准黑數一堆

高雄左營區福山里舊衣回收箱密度高，里長葉德龍統計全里初估達30個，有路段500公尺擺3個，未獲環保局核准的黑數是納管的數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。