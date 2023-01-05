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高市拓寬道路要移樹2700棵惹議 工務局說分明
高雄沿海路、中鋼路計畫拓寬道路，傳將移植逾2700棵樹引起非議，護樹團體發起連署要求暫停工程，今早森林城市協會將召開記者會要求高雄港貨櫃專用道重新設計。高市工務局證實將移樹，是移除不適合的喬木，栽種合適的，全案經過樹木修剪委員會審議通過。
工務局新工處表示，高雄洲際貨櫃中心今年6月陸續啟用，交通量預估從2021年185萬TEU增至450萬TEU，為降低國道7號開通前交通壅塞，交通部運輸研究規劃拓寬中鋼路、沿海二路及沿海三路，設置貨櫃車專用道，降低貨櫃車對道路系統衝擊，同時改善周邊樹木景觀。
工務局指出，去年12月8日已向市府公有樹木修剪維護諮詢會提送計畫，會中決議將不適合的喬木遷移，重植適合或具抗汙染的樹種。
新工處今年1月3日已邀嘉義大學教授詹明勳、屏東科技大學教授王志強及森林城市協會理事長莊傑任場勘。詹、王二教授指有的樹種不適合基地環境，有些樹木樹幹腐朽、染褐根病、病蟲害、樹形不佳，建議移除，避免病蟲害蔓延及浪費公帑。
工務局強調，市府重視工程對樹木的影響，設計階段即邀專家學者召開會議，研討處理因應對策，後續還將請專家學者撰寫樹木遷移計畫書，慎求工程周延。
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