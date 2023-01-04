高雄榮家啟動「榮心照護網」 幫心臟病患搶回心跳聲

心血管疾病常危及高齡榮民生命，高雄榮民總醫院今午在高雄榮家啟用全台首座「榮心照護網」，透過心電圖迅速判讀、傳輸，可及時搶救出現急性心肌梗塞及心律不的心臟病患，未來將推廣到各地榮家，環球聯通科技公司董事長高耀華表示，全台尚有15處榮家待建置，身為榮民子弟，他會全力協助。

高雄榮家收住400名高齡長輩，榮民約占9成，統計顯示，75％老年人死於心臟病，以心肌梗塞最為嚴重，榮家主任郭豫臨指出，心電圖是診斷利器，可及早檢測出心律不整、心肌梗塞等疾病。榮家受惠於高雄榮總開發的這套醫療檢測設備，至去年底共42名長輩及時搶下性命。

高雄榮家今午正式啟用「榮心照護網」，退輔會副主委吳志揚、高榮副院長陳金順及重症醫學部主任黃偉春及環球聯通科技公司董事長高耀華等人與會。

陳金順說，公衛健康促進、及時診斷治及失能延緩，是高榮3大目標，心肌梗塞等病症的救治是重中之重，高榮協助高雄市設置亞洲首創救護車無線即時傳輸心電圖系統，已擴及全台20個縣市及空軍救護隊，如今這套系統應用於榮家，當長輩出現心臟相關問題時，可隨地使用心電圖機測量並即時傳輸資料到雲端，由醫院盡早介入。

黃偉春說，急性心肌梗塞病患就醫打通，愈能救命。高榮開發的這套心電圖系統，已進展到第2代，能透過AI迅速判讀，紅燈為心肌梗塞、黃燈是心律不整，綠燈則是正常，2012年推動至今，搶救400多例心肌梗塞病患。他並表示，這套心電圖系統能將病患判讀資料快速上傳至榮心照護網，透過網絡即時支援及到院前預警的機制，在黃金治療時間搶救病患，未來可望推廣到其他榮家，甚至各地安養中心。