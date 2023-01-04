影／小三通復航在即 實兵演練陳玉珍給95分好評

小三通復航在即，金門立委陳玉珍今日邀請陸委會、內政部等相關單位到金門，針對金門小三通復航整備情形進行實地考察，看到相關單位縝密的演練，陳玉珍當場給出95分的好評；陳玉珍與金門縣長陳福海也表示，將於1月7日搭乘第一艘船前往廈門，為小三通復航留下歷史見證。

包括陸委會、內政部、交通部、衛福部、財政部、經濟部、海委會及農委會等單位今天一早就到金門考察，早上聽取縣政府觀光處報告金馬鄉親、陸配登記、造冊、查核身分等相關作業情形，下午則到水頭碼頭通關大樓實地演練消防及入出境動線管制作業情形。

陳玉珍表示，在正式復航前一再演練，就是希望做好一切準備工作，讓中斷近3年的小三通復航，能有好的開始。她也期待未來經過春節專案後，能夠讓相關通關、檢疫工作順利，逐步朝向小三通常態化前進。

「春節小三通復航專案，門雖開的不大」，陳玉珍提到，她從今年年初，就已質詢行政院長蘇貞昌，希望可以透過人道等專案復航方式，讓小三通逐步開放。行政院雖然拖了近一年，但最後至少也同意讓金馬地區的鄉親及陸配，能夠有往來金廈的道路。未來她也希望小三通這條路能愈開愈大，直到完全正常化通航為止。

除原有「金馬地區民眾春節交通專案」外，陳玉珍也強調，若鄉親有緊急人道救援、奔喪等情況，仍可有人道專案的安排。陳玉珍也向相關單位建議，金門的冬天超冷的，入境等候採檢區應加設防風措施，避免鄉親在等候時受寒。