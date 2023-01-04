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屏東六塊厝大排死魚完成清理 排除工業污染

中央社／ 屏東縣4日電
屏東縣環保局4日持續追查六塊厝大排乳白色廢水污染源。中央社／屏東縣政府提供
屏東縣環保局4日持續追查六塊厝大排乳白色廢水污染源。中央社／屏東縣政府提供

屏東六塊厝大排乳白色廢水污染源，今天完成魚屍清理。經縣府聯合會勘，判乳白色廢水應為生活污水，排除工廠有害廢水污染可能性，死魚初判冬季溫度驟降導致魚群死亡。

屏東縣政府環保局今天持續追查六塊厝大排乳白色廢水污染源，在聯合工務處、水利處等單位會勘，同時由水利處調派人力及機具完成死魚及底泥清理。

環保局新聞稿指出，16名稽查人力兵分8路地毯式搜查上游可能污染源，研判乳白色廢水應為生活污水，排除工廠有害廢水污染可能性。死魚初步判斷因冬季溫度驟降、溶氧不足，且枯水期水位太低、水量太少，導致魚群死亡。

環保局說明，經查六塊厝大排上游沒有大型工廠、無工業廢水排入，僅3家製造米苔目及米棗食品等可能含乳白色廢水小型家庭加工業；但3廠家廢水量都不大、濃度也不高，研判非造成死魚主因。但上游生活污水未完成截留納管，因此生活污水為六塊厝大排主要水源。

稽查人員現場採集六合橋及上游1公里處箱涵內水樣，水質目視尚清澈，這是因大排底泥映色及光線照射而導致水深處水色加深呈現乳白色。為求慎重已將水樣送驗，將檢測BOD、COD、重金屬等項目，並於現場裝設CCTV影像監視器及水質監測器，以即時監控水質變化。

污水 屏東縣政府 水質

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