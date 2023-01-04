毒品通緝犯躲遊藝場 南警臨檢查獲還查到被竊電線

37歲張姓毒品男通緝犯，昨晚10點多躲藏在台南市北區某複合式遊藝場包廂內，被執行新春擴大臨檢警員查獲，還查獲他從東區建築工地偷來近9公斤電線，警詢後依竊盜罪嫌法辦，並解送地檢署歸案。

台南市警五分局公園所員警執行擴大臨檢勤務，昨晚10點18分在北區某複合式遊藝場包廂內查獲張姓男通緝犯，張因毒品案去年12月遭高雄地院通緝犯 ，現場起獲安非他命1包、安非他命吸食器1組、玻璃球吸食器3顆，另起獲電線1批8.9公斤及竊盜工具手套、尖嘴鉗等物品。

據了解，張坦承於東區竊取，警方帶張前往東區查訪，確認案發地點在東區崇吉二街某建案工地，經建案工地負責人指認，確為遭竊電線，警詢後依竊盜罪嫌函送南檢偵辦。