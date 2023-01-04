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高市首座新建社宅「凱旋青樹」招租 單房租金3900起

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市首座新建社宅「凱旋青樹」，今天公布招租計畫。圖／高市都發局提供
高雄市首座新建社宅「凱旋青樹」，今天公布招租計畫。圖／高市都發局提供

高雄市首座完工社宅「凱旋青樹」今天公告招租，單房每月含管理費，租金只要3900元起。符合資格者2月7日至3月1日可採網路、現場及郵寄申請，詳情可上都發局網站查詢，或電洽（07）3373529至30、（07）3368333轉分機2649至2651。

都發局長吳文彥說，高雄苓雅區的「凱旋青樹」，北臨高雄綠園道、南臨凱旋一路，距台鐵民族站僅300公尺，為地下2層，地上A棟14層、B棟13層有2棟，單房型有127戶、2房型99戶、3房型19戶共245戶，取得綠建築銀級及智慧建築銀級等標章，並設有托嬰中心、店舖等社福與商業設施，生活機能佳。

高市都發局今天公布招租辦法，單房型含管理費每月租金3900元起、2房型每月1萬1000元起、3房型每月租金1萬3800元起，內附廚具收納空間、抽油煙機、電陶爐及電熱水器、冷氣等設備，但水電費自付、家具自理。

都發局表示，凱旋青樹租期為3年，承租人租賃期間屆滿前30日，仍符合承租資格者，得以書面申請續租。總租期合計不得超過6年；經濟或社會弱勢身分者，得延長租賃期間為12年。

若登記申請人數超過招租戶數，以抽籤決定；已成年高雄市民、家庭成員在高雄市無自有住宅、平均每人每月所得低於最低生活費3.5倍（112年度為50467元），都可申請。

高雄市 綠建築 水電

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