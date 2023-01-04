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壽山動物園因這些設計 獲第22屆公共工程金質獎

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄壽山動物園歷經518天整建，去年12月中重新開園，累計至今已近8萬人次造訪。圖／高市觀光局提供
高雄壽山動物園歷經518天整建，去年12月中重新開園，累計至今已近8萬人次造訪。圖／高市觀光局提供

高雄壽山動物園歷經518天整建，去年12月中重新開園，累計至今已近8萬人次造訪。市府觀光局表示，近日改造工程獲工程會「第22屆公共工程金質獎」建築類佳作肯定。新動物園運動打造不少建築亮點，有空中長廊可讓民眾採取不打擾動物方式參觀，也藉由空橋連結「水豚山屋」、「黑熊山屋」兩座內展場，讓遊客得以觀察水豚追逐嬉戲、黑熊攀爬棲架及泡澡的有趣畫面。

觀光局長高閔琳表示，改造重點有「動物的自由之地」、「空中線性展廊」、「親子的同樂天堂」等三大設計理念，有總長440M的空橋創造獨特的遊園視野，搭配擴張網的運用，也讓動物的視角感受不到遊客的觀看而得以更自在遊走在外展區。

市長陳其邁表示，動物園是許多高雄人兒時幸福記憶的起點，新壽山動物園升級計畫突破舊式工程思維，採視覺通透、採光引風等方式，提升動物生活習性及福祉。感謝市府團隊將公共工程帶入另一重要里程碑外，也期盼新的壽山動物園再和大家一起創造更多的幸福記憶。

壽山動物園改造設計者建築師邱文傑表示，以貼近原生的方式來設計，創造更自然、和諧的動物居住環境。包含將羊駝、迷你驢、迷你馬等的草食動物混合飼養外，也以打開空間的概念營造黑猩猩新家，讓天空、岩山流水環繞。另將原本黑猩猩的鐵籠改造為咖啡廳，讓遊客體驗牢籠內的生活視角，進而達到反思人與動物間的關係，啟發生態保育的意識。

高雄壽山動物園歷經518天整建，去年12月中重新開園，累計至今已近8萬人次造訪。圖／高市觀光局提供
高雄壽山動物園歷經518天整建，去年12月中重新開園，累計至今已近8萬人次造訪。圖／高市觀光局提供
高雄壽山動物園歷經518天整建，去年12月中重新開園，累計至今已近8萬人次造訪。圖／高市觀光局提供
高雄壽山動物園歷經518天整建，去年12月中重新開園，累計至今已近8萬人次造訪。圖／高市觀光局提供

壽山動物園 建築

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