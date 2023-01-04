屏東燈節三大燈區奇幻華麗登場 跟著兔子到屋頂看地球

屏東燈節將在1月13日點燈，三大燈區萬年溪、屏東縣民公園、勝利星村分別以「夢幻樂園」、「華麗巴洛克」及「登陸月球」為主題，超過40組巨型燈飾，融入地景人文，認識城市風貌。

榮獲12座國際大獎縣民公園，前身是舊紙漿廠，今年燈區以「巴洛克藝術」為主題，配合縣民公園工業遺址與貫穿公園殺蛇溪，與藝術家合作結合創意及美學，透過不同光影藝術裝置，打造華麗的感官饗宴。

縣民公園燈區11座燈飾，有高達15公尺主燈「南境之光」，融入屏東元素，配上交響樂營造七彩燈光秀，主燈周圍也以鬱金香花朵布置，營造巴洛克式皇家庭院氛圍，讓觀賞者彷彿置身歐式宮廷，感受異國風情。

萬年溪燈區以「夢幻樂園」為主題，燈飾分布在萬年溪自由路西段、萬年公園、復興公園及沿岸人行道，呈現活潑歡樂與繽紛的場景。萬年溪上打造10公尺高的「光光兔」，搭配周邊粉白色系燈光，營造夢幻浪漫的氛圍感；復興公園內特別規畫水舞燈光秀展出，多款水型變化搭配音樂節奏，創造獨特視覺體驗。

勝利星村燈區以勝利區、遺構公園及通海區作為活動場域，設置15座燈飾，園區打造大型月球世界，結合歷史建築，可愛的月兔與月球居民穿梭其中，彷彿漫步月球森林，爬上屋頂與可愛的大型月兔一起觀賞地球。

除了璀璨燈飾外，縣民公園燈區在春節期間有「FOCASA Mini」馬戲系列活動、「南島天光」榮耀慶典及「農工循環機地市集」，勝利星村有「春節街頭表演活動」及「春光乍現×花現市集」等一系列活動。

屏東燈節1月13日正式點燈至2月28日，縣府規畫免費環狀接駁車串聯三大燈區，燈節期間每天下午5點至10點（除夕、初一休息），每10到20分鐘一班車，從屏東轉運站發車，行經勞工公園（勞青處辦公大樓前）、復興圖書館、縣民公園（棒球場對面）、幸福公園站、勝利星村、移民署站等，春節期間及228連假還有限定雙層巴士帶大家賞燈。