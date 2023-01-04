台86線向東延伸至台3線 這5公里爭議最大

台86線向東延伸至台3線道路新闢截彎取直案111億元經費在去年10月獲行政院核定，預計118年可完工。完工後可大幅縮短高雄內門、旗山等地到台南市區行車時間。今天交通部公路總局在高雄內門區舉辦地方說明會，不少民眾反對共構。

今天說明會上，有台南、高雄民眾參加，台南民眾認為182線未來有5.8公里共線，無法徹底解決重機橫行的狀況，當地居民長期被受噪音所苦，希望交通公路總局不要採取共線。

交通部公路總局南區臨時工程處的人員則回應，現有182線道路蜿蜒，又避開密集聚落，加上地質敏感，造價過高，暫不採高架化方式闢建道路。

高雄地方人士認為，台86線銜接台3線中段的市道182線，約5公里，若未來共構，汽機車都能行駛，又限速50公里，形同一般平面道路，未來恐怕會成為瓶頸路段，失去延伸案的意義。交通局指出，未來此段將會是省道等級，限速為70公里。

有地方人士指出，182線原先就是許多重機車朝聖路線，也常有事故發生，不應採取共構，應採高架化，讓汽機車分流，若道路共線，恐怕無助於改善道路安全，還會提升行車風險。但也有人對高架化持反對意見。

高市府交通局表示，台86線向東延伸主要分為西段新闢路線4.3多公里，加上市道182線截彎取直，部分路段會做成橋梁、部分會做成隧道。新闢路線建設經費經費為99.65億元、市道182線改善經費則為11億元。