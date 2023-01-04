舊衣回收箱管理難淪社區髒亂點 里長憂：未核准黑數一堆

高雄市左營區福山里舊衣回收箱密度超高，里長葉龍德統計，全里舊衣回收箱粗估達30個，有些路段短短500公尺內就擺了3個，過年前，居家大掃除，舊衣回收箱周邊常堆滿雜物，淪為髒亂點。葉德龍說，環保局不能只是核准，還要追蹤及管理，不要造成社區困擾。

近日在左營區文川路、福山廣場旁的舊衣回收箱，被民眾直擊衣物多到滿出來，有男子整個人掛在舊衣回收箱上，疑似在翻找衣物，畫面被放上網路，引發熱議。葉德龍說，該處舊衣回收箱已設置多年，管理鬆散，居民反映有礙觀瞻，他打回收箱上電話，不是無人接聽就是空號。

經里長等人反映後，環保局確認這處舊衣回收箱沒有申請核准，昨天已派清潔隊人員將舊衣回收箱拉回清潔隊，將依廢棄物法處理，開罰1200至6000元。

福山里規模是全國最大里，人口約4萬5千人，多達80個鄰。葉德龍說，在他里辦公室周邊，短短500公尺內就有3處舊衣回收箱，密度非常高。往前1公里、來到民族一路901巷26弄，當地一處舊衣回收箱旁周邊擺了好幾包舊衣，有些明顯被翻找過，衣物散落。

相隔300公尺另一處舊衣回收箱，舊衣回收箱外觀已生鏽斑駁。王姓居民說，舊衣回收像是做無本生意，大多打著公益旗號，不反對設舊衣回收箱，希望能加強管理，才能創造多贏。

位在民族一路「生活大亨」大樓旁，社區門前有2處舊衣回收箱，隸屬不同單位，社區居民曾小姐說，社區前兩處回收箱管理得還不錯，可能因為監督力量較大，管理不至於失控，居民捐舊衣也方便。

高雄市環保局表示，依據高雄市廢棄舊衣物回收箱設置管理辦法，擺放舊衣回收箱前必須先向主管機關環保局申請核准，目前高雄市設置核准有79個，以楠梓區14個最多，路竹區12個居次，橋頭區核准有10個、左營區核准7個。

舊衣回收箱擺放地點經常在公園轉角處、大型社區周邊，實際上街頭各角落擺放數量是核准數量的數倍，許多單位未申請核准即擺放，主管機關礙於人力有限，只能睜一隻眼閉一隻眼。