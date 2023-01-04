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高鐵延伸屏東與高屏二快共用路廊 周春米：屏東端先施作

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
行政院已核定高鐵延伸屏東案，因高雄端路線爭議，行政院3日核定修正版本，避開高雄仁大石化廠區，與「高雄-屏東間東西向第二條快速公路」共用路廊。圖為左營高鐵站。記者劉星君／攝影
行政院已核定高鐵延伸屏東案，因高雄端路線爭議，行政院3日核定修正版本，避開高雄仁大石化廠區，與「高雄-屏東間東西向第二條快速公路」共用路廊。圖為左營高鐵站。記者劉星君／攝影

行政院已核定高鐵延伸屏東案，因為高雄端路線爭議，行政院昨天3日拍板核定修正版本，將避開高雄仁大石化廠區，與「高雄-屏東間東西向第二條快速公路」共用路廊，可望加速工程進度，屏東縣長周春米強調，聯外交通對屏東人非常重要，希望交通部加快施工進度，尤其高屏二快屏東端路線已底定，建議優先從屏東端施作，讓高鐵、高屏二快早日完成，帶動地方發展。

縣長周春米說，去年10月12日立法院交通委員會至縣府考察時，交通部長王國材及轄下公路總局、鐵道局、台鐵局等單位首長南下屏東縣政府討論高鐵延伸屏東路線，因考量環境影響及地方民意，仁武路段需再調整，會中縣府表達高鐵延伸屏東路線應及早定案及加速推動訴求。

周春米說，經交通部鐵道局研擬替代方案，即高雄市仁武區部分路段與高屏二快共用路廊，不行經仁武石化廠區，除減少安全疑慮、降低拆遷需求及縮短路線長度外，更有利加速計畫後續推動期程，感謝行政院長蘇貞昌讓高鐵路線修正方案可及早定案，但因計畫涉及高屏二快建設期程，希望中央加速辦理高鐵與高屏二快相關行政流程，不影響建設期程能。

交通旅遊處表示，高鐵南延及高屏二快不僅交通更方便，也將串連起高雄與屏東產業廊帶，持續促請交通部加快執行腳步，讓高鐵、高屏二快早日進入屏東，帶動地方發展，盼重大建設期程早日進入屏東，回應在地鄉親需求。

屏東縣議員陳揚說，高鐵延伸屏東選前、選後討論不斷，屏東縣民很期待，之前因高雄端路線經石化廠區恐影響期程，民眾擔心看的到吃不到，路廊確定後，最重要還是趕快動工。

屏東縣政府 高鐵 交通部長

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