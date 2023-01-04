快訊

疫情升溫再破3萬！本土今增33,330例 境外541例創新高

找王育敏接中市副市長 盧秀燕預留接班人？

早定調發現金？總統元旦談話意外炸鍋 蘇揆提前公布穩民心

配合羊痘拔針政策 高市加強訪視養羊場

中央社／ 高雄4日電

台灣已逾10年未有羊痘通報案例，行政院農委會規劃今年起實施疫苗停打政策，高市府今天表示，已大規模訪視轄內養羊場，並呼籲業者加強自主防疫消毒工作，以防重大疫病入侵。

高雄市農業局動保處今天新聞稿表示，高雄市配合中央「羊痘拔針」政策，已同步啟動訪視轄內養羊場，去年7月及10月間大規模訪視全市110場養羊場，總計1萬1549頭羊隻，並呼籲業者應持續加強自主防疫消毒工作。

高雄市動保處長葉坤松說，農委會今年起施行羊痘疫苗停打措施，期間如未發生羊痘疫情，依規劃10月將可向世界動物衛生組織（WOAH）聲明台灣為羊痘非疫國，因此呼籲農民務必落實牧場生物安全防疫工作，勿私自施打或囤積疫苗。

動保處表示，羊痘屬甲類動物傳染病，是一種高度傳染性病毒性疾病，病程初期，病變呈現丘疹，隨後轉為膿疱疹，至全身性病變時，同時可能會有呼吸道，和胃腸道黏膜出血性炎症反應發生，最終導致羊隻死亡。

台灣首例羊痘疫情於民國97年6月在桃園市爆發，至99年底止，累計全台共通報585場案例場，後續因國內施打羊痘疫苗後獲有效控制。

由於101年2月最後案例通報迄今，已逾10年未有羊痘通報案例，行政院農委會規劃自今年1月1日起，全國同步實施羊痘疫苗停打政策。

疫苗 農委會

延伸閱讀

獸夾遭禁 臉書電商卻公然販賣 動保團體籲農委會硬起來

高市環保局稽查環境用藥通路標示 查獲過期劣藥9件

高市超越巔峰關懷協會「特別之伴」 參加國際賽獲佳績

專家指疫苗只防重症死亡 網友不相信陸製疫苗

相關新聞

無關滯銷！養殖戶管理不當致午仔魚屍漂浮 屏東縣府祭重罰

屏東縣佳冬鄉發現塭豐漁港相關大排漂浮午仔魚屍，經屏東縣政府農業處調查，當地吳姓養殖戶因為「間補間養」過程，魚塭養殖密度過...

農曆年提前 年貨大街喊到時薪200也找嘸工讀生

農曆年將至，高市府今天舉辦「高雄過好年」商圈活動記者會。高市年貨大街三鳳中街近日湧現人潮，三鳳中街管委會主委伍進昌表示，...

曾為偏遠窮鄉締造經濟傳奇 屏東滿州前鄉長尤欽榮辭世

屏東縣滿州鄉前鄉長尤欽榮上月29日清晨在家中辭世，享壽89歲，鄉親這幾天紛紛前往悼唁這位曾為偏遠窮鄉締造經濟傳奇的老鄉長...

高鐵延伸屏東與高屏二快共用路廊 周春米：屏東端先施作

行政院已核定高鐵延伸屏東案，因為高雄端路線爭議，行政院昨天3日拍板核定修正版本，將避開高雄仁大石化廠區，與「高雄-屏東間...

限量發送！屏東燈節13日登場 可愛兔兔小提燈搶先亮相

屏東燈節將在1月13日在屏東市閃耀登場，今年三大燈區萬年溪、屏東縣民公園、勝利星村分別以「夢幻樂園」、「華麗巴洛克」及「...

「高鐵延伸屏東」路線核定 議員、民眾意見多

行政院長蘇貞昌核定「高鐵延伸到屏東」修改路線，未來高鐵延伸到屏東不會經過高雄仁大石化廠區，另將與高雄-屏東間東西向第2條...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。